Una concejal independentista de Vic (Barcelona) insiste en que "los ladrones nos roban porque tenemos dinero y ellos no"

No es la primera vez que la concejala de Seguridad de Vic, Elisabet Franquesa (Junts), salta a la actualidad por sus declaraciones sobre la delincuencia en la ciudad. En su día, Franquesa argumentó que los robos en la localidad se deben a la riqueza del municipio. “Somos una ciudad rica, si se estira una bolsa de mano y hay dinero…”.

Sus palabras se suman a una serie de declaraciones controvertidas en torno a la seguridad. Ya en abril, la misma concejal justificó algunos robos porque los ladrones “tienen dificultades vitales”, y ya dijo que no son del todo conscientes de lo que hacen. El alud de comentarios y críticas no se hizo esperar. La respuesta se repite ahora en un contexto aún más delicado para el consistorio.

Los datos de criminalidad en Vic muestran una tendencia preocupante. Según el último balance del Ministerio del Interior, entre abril y juni, las agresiones sexuales con penetración aumengtaron un 300 % en la población.En el mismo periodo crecieron también el resto de delitos contra la libertad sexual (+58%), mientras que los robos con fuerza en domicilios y comercios repuntaron un 50%.