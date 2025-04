Cristina Rivera Garza: “Tengo amigos que por la mañana salen con miedo de acabar por la noche encerrados en Guantánamo”

Cristina Rivera Garza es la autora encargada de dar el pregón de Sant Jordi, el acto previo a la celebración de la fiesta. Antes del acto que se celebra en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, la ganadora del Pulitzer en 2024 con "El invencible verano de Liliana" tuvo un encuentro con los medios en la Biblioteca Gabriel García Márquez. La autora mexicana, que tiene nuevo libro “Terrestre” -publicado por Random House-, comentó “me siento en casa cuando vuelvo a Barcelona. Es un gran honor poder hacer esto en la fiesta más importante para los escritores, una fiesta tan cerquita de la ciudad. Soy el resultado de la educación pública. Me he entrenado y leído gracias a las bibliotecas públicas. Esto me trae a una situación muy emotiva muy personal”. De su pregón comentó que en él "me interesa reflexionar en el hecho de que la lectura nos permite ponernos los zapatos de otros. Cuando estamos leyendo respiramos con otros. ¿Qué es estar en el cuerpo de otro? Este volcarse, salir de ti en muchos sentidos puede ser una definición de lo que es la lectura".

La autora habló de su relación con la capital catalana en la que ha podido pasar una larga temporada gracias a la Beca María Zambrano de la UB. De esta manera, tal y como comentó, "pude estar en contacto con instituciones, visitar teatros y librerías... Es una ciudad que es algo muy preciado para mi. Me decían que era difícil hacer amigos catalanes, pero los tengo. También tuve contacto con la comunidad de emigrantes de América Latina. Como yo lo soy ahora en Estados Unidos, me sentí identificada y bienvenida. Me interesa mucho el estar viviendo entre lenguas. Eso es una condición que nos recuerda que las lenguas no son naturales, hay que unirlas, ver sus diferencias. Me gusta el cosmopolitismo de Barcelona y poder abrir la ciudad y dar la bienvenida en un mundo. Hablar de la amistad y la cultura me parece fundamental".

Preguntada por “Terrestre”, su último trabajo quiso hacer un símil discográfico. "Todos han visto los vinilos que tienen lado A y lado B. Siento que “El invencible verano de Liliana” donde exploro el feminicidio del que fue víctima mi hermana, es el lado A. "Terrestre" es el lado B, con mujeres con arrojo y energía. Me preguntaba, sobre todo tras la publicación del libro y muchas conversaciones con gente que ha adoptado a Liliana, que tenía la deuda de explorar los mundos de todas esas mujeres jóvenes que se enfrentaron al feminicidio. Me preguntaba de dónde venía el arrojo de esos movimientos feministas importantes en número, pero también en influencia. Todo eso me parece que tiene sus orígenes en esta voluntad de vida, en este descubrimiento incansable de viajeros jóvenes. Hay también una exploración sobre estos mundos de la amistad, en un momento en el que parece que el odio avanza. Es el tiempo de reflexionar y volcarnos ante la amistad. Lo que hay en este libro lo llamo piezas de no ficción especulativo al estar ligado a documentos, memorias, vivencias ligados a una libertad sin cortapisas. En “El invencible verano de Liliana” me preocupaba no usar un lenguaje claro. Aquí he empleado un lenguaje con todos sus recovecos y lo que puede ofrecernos para devolvernos esta experiencia corpórea de la amistad".

Profesora en la actualidad en la Universidad de Houston, la situación en Estados Unidos también apareció durante su encuentro con la Prensa. "Decir que estamos en un momento peligroso es decir poco. Lo que está pasando afecta a la democracia de Estados Unidos y al orden mundial. Estoy, como muchos, tratando de que el miedo y la paranoia no me gane, tratando de acrecentar mi comunidad. La Casa Blanca quiere crear un estado de paranoia. Estos son los momentos en los que hay trabajar como escritora, con estos elementos humildes que son las palabras. Tengo amigos en Houston que por la mañana salen con miedo de acabar por la noche encerrados en Guantánamo", concluyó Rivera Garza.