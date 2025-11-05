¿Cuántos catalanes han solicitado el Bono Cultural Joven en 2025?

Un total de 58.169 jóvenes que cumplen 18 años este año han solicitado el Bono Cultural Joven 2025 en Catalunya en su cuarta edición, lo que supone el 64% sobre el total de jóvenes de esta edad, que según datos del Instituto Nacional de Estadística son 90.800.

El Bono Cultural Joven ha sido pedido por 43.735 jóvenes en Barcelona, 6.363 en Tarragona, 5.179 en Girona y 2.892 en Lleida, informa este martes el Ministerio de Cultura en un comunicado.

A nivel estatal, 366.443 jóvenes han solicitado el Bono Cultural Joven 2025 lo que supone un 8% más que en la anterior edición, y se trata de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2007, el 68,5% de la población estimada de esa edad.

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiaron puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

Con esa tarjeta, una vez activada, los jóvenes disponen de un año y más de 3.800 establecimientos adheridos por toda España para poder usar los 400 euros asignados: 100 euros para productos físicos, 200 para artes escénicas y 100 euros para productos digitales.