Adiós a los últimos cuarteles militares de la Ciutadella de Barcelona

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ampliará sus instalaciones en el campus de la Ciutadella con el derribo de los últimos cuarteles militares de la calle Wellington, informa en un comunicado de este miércoles.

Son los cinco bloques de viviendas situados entre la calle Villena y Wellington y que pertenecen al conjunto de los antiguos cuarteles de Roger de Llúria y Jaume I, y que desde 1992 son titularidad de la UPF pero hasta hace casi tres años aún había pisos habitados.

El nuevo solar que quedará después del derribo se destinará a ampliar las instalaciones de la universidad junto con el proyecto del antiguo Mercat del Peix, un nuevo complejo de investigación e innovación de unos 45.000 metros cuadrados.

La rectora de la UPF, Laia de Nadal, ha asegurado que con el derribo de las viviendas de Wellington se está "construyendo el futuro de la UPF" y celebra que la universidad sea actor en los procesos urbanísticos que transforman la ciudad.

Pone de relieve que el nuevo espacio, junto con la futura Barcelona Àgora pel Benestar de la Societat, permitirá diseñar una universidad "más ambiciosa e interdisciplinar, con espacios innovadores para impulsar el conocimiento".

La universidad explica que el derribo manual ya ha comenzado y se espera culminar a mediados de diciembre la demolición de las viviendas militares que aún quedan.