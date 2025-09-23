Dalmases, diputado de Junts, acusa a Pablo Iglesias de "españolista": "En España ser anticatalán siempre tiene premio"

El debate sobre la delegación de competencias en inmigración a Cataluña ha abierto una nueva grieta política entre Junts y Podemos. Mientras la formación morada mantiene que la proposición de ley pactada entre PSOE y Junts introduce un enfoque “racista” hacia la inmigración, los independentistas acusan a Podemos de alinearse con los argumentos de Vox y de practicar, en la práctica, lo que denominan “anticatalanismo”. Hoy se vota en el Congreso la delegación de competencias.

En este contexto, Francesc de Dalmases, diputado de Junts en el Parlament, ha lanzado un duro ataque contra Pablo Iglesias a través de las redes sociales. En un extenso mensaje en X (antes Twitter), Dalmases recordaba con cierta nostalgia la actitud del exlíder de Podemos durante el Pacto Nacional por el Referéndum, en 2017. “Pablo Iglesias fue de las poquísimas excepciones españolas en los meses del Pacto Nacional por el Referéndum. Recuerdo especialmente un encuentro en su despacho del Congreso en el que mantuvimos una conversación con un nivel ético y político que me parecía imposible en ese edificio casposo”, escribió.

Sin embargo, el diputado de Junts acusa al exvicepresidente del Gobierno de haber caído en lo que califica de “enfermedad” del españolismo. “La españolidad es una especie de enfermedad que siempre acaba saliendo. Siempre. A todos”, sentenció Dalmases, añadiendo que la jornada de hoy sería “otro gran día para los españolotes”, ya que, a su juicio, nadie reprochará a Podemos votar junto al PP y Vox contra la iniciativa de traspaso.

En su tuit, Dalmases reprocha a Iglesias que el doble rasero con Cataluña es estructural en la política española: “En España ser anticatalán siempre tiene premio”, afirmó, denunciando que mientras a Podemos no se le recordará “cuántos años aguantaron a un ministro torturador o las matanzas de inmigrantes en su frontera sur”, sí se permitirá que marquen perfil oponiéndose al pacto migratorio entre socialistas y Junts.

El diputado independentista considera que Iglesias actúa movido por cálculo electoral: “En un mundo ideal, este hombre, que lo es todo menos idiota, pensaría ‘qué mierda de papelón estamos haciendo, qué vergüenza y qué ridículo sólo para tratar de recoger cuatro miserables votos anticatalanes…’”.

El trasfondo de esta disputa es el acuerdo entre PSOE y Junts para delegar parte de las competencias en inmigración a la Generalitat, una propuesta que ha encendido las alarmas en Podemos. Ione Belarra, Irene Montero y el propio Pablo Iglesias, desde la tertulia política, han cargado contra el texto al considerarlo racista y contrario a los derechos humanos, especialmente por el preámbulo de la ley, que describe la inmigración como un “problema” para la cohesión social.

Junts, por su parte, defiende que el traspaso permitirá a Cataluña gestionar con mayor eficacia un fenómeno que está tensionando servicios públicos y que requiere de una respuesta adaptada al territorio. Además, los independentistas enmarcan el pacto en la defensa del autogobierno y de la soberanía catalana.

Dalmases fue aún más lejos en su mensaje, subrayando que el desencuentro con Podemos confirma la falta de horizonte democrático en el Estado: “La lección de siempre permanece inmutable: ni España tiene solución democrática, ni Catalunya futuro sin independencia”, concluyó.