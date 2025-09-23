Una estadounidense que viaja a Barcelona, fascinada con las personas que viven allí: "Esta cultura es preciosa"

Son muchos los turistas procedentes del extranjero que suben vídeos a sus redes sociales hablando del ambiente que se respira en España. Varios de los temas tratados son la calidad de sus habitantes, la riqueza de su cultura, las diferentes lenguas que hay o el mejor pedazo de todo su territorio. Un ejemplo de todo esto ha sido la opinión que ha compartido una turista procedente del continente americano sobre Barcelona.

Amaya, también conocida como @amaya.olu en la plataforma TikTok, es unajoven influencer de origen estadounidense con casi 20 mil seguidores en su perfil. Es de Boston y entre sus principales contenidos se pueden destacar los viajes, ya que hay vídeos relacionados con diversos países de todo el mundo (Costa Rica, España, Italia, Egipto...). De hecho, ella misma asegura que tiene como próximo destino Nueva Orleans. Aparte de esta temática turística, se pueden observar otros que tienen que ver con la gimnasia rítmica o con algún tipo de reflexión más personal.

"Lo cierto es que no sé si volveré"

De entre toda esta cartilla, una de las publicaciones que ha interesado mucho a su audiencia ha sido en la que ha hablado sobre España y una de sus Comunidades Autónomas, Cataluña. En septiembre de 2023 Amaya estaba en las playas de Barcelona, seguramente disfrutando de unas vacaciones. Mientras estaba tumbada en la arena, vio una oportunidad perfecta para ofrecer su veredicto sobre lo que le pareció esta ciudad.

Nada más comenzar, esta extranjera ya arroja cuáles son sus pensamientos: "Bueno, diría que Barcelona no es mi ciudad favorita y no sé si alguna vez volveré", expresa. La realidad turística en España es que la capital de Cataluña es el lugar más elegido por los turistas procedentes del extranjero. Esto no tiene por qué significar que todo el que vaya a este destino termine teniendo buenos pensamientos de él. Aunque, como siempre se ha dicho, si es tan elegido será por algo. No obstante, aquí tenemos el testimonio de alguien que no se ha llevado las mejores sensaciones de la Ciudad Condal.

"Barcelona está llena de hispanohablantes que no son de España"

Pese a que Barcelona no es su favorita, como así declara antes de finalizar este vídeo, lo que sí que asegura es que "me encanta España. Todo lo relacionado con España es increíble". Nuestro país es uno de los lugares que más visitantes reúne cuando acaba el año. En 2024 se notificaron casi 94 millones de personas, y muy probablemente en 2025 estas cifras se vean superadas. Absolutamente todos y cada uno de los territorios tienen algo que llena de encanto a aquel que lo ve, y Barcelona no iba a ser menos.

Edificios, playas, monumentos, aspectos culturales... todo cuenta con algo de presencia en esta ciudad. Sin embargo, en el caso de Amaya, existe algo lejos de lo ahora mencionado que le ha llamado mucho la atención. "Lo que sí que diré, que me sorprendió de Barcelona, es que hay muchísimos hispanohablantes que no son de España", anuncia. Según las estadísticas oficiales, las nacionalidades, aparte de la española, que cuentan con mayor presencia en Barcelona son la italiana, colombiana, pakistaní, china, peruana y marroquí.

"Barcelona tiene una preciosa cultura española"

De entre los que se comunican en español de todos estos colectivos, esta estadounidense se ha encontrado con "gente de Paraguay, Uruguay, México, Colombia, Costa Rica... hay personas de todas partes, de República Dominicana también", detalla. Tras esta enumeración, expone las razones principales por las que estos extranjeros viajan tanto a Barcelona. "Han venido a España para asentarse, y en concreto a Barcelona para vivir o trabajar", contextualiza.

Este es uno de los muchos aspectos que hacen de Barcelona uno de los lugares más diversos del mundo, y esto era algo que Amaya desconocía por completo. "Sorprendentemente, hay muchos turistas o inmigrantes de habla española, cosa que yo no sabía", razona. Como ya se ha adelantado al principio, esta no es la primera ciudad que escogería esta estadounidense para viajar a España, aunque sí que le gusta mucho el aspecto cultural que se respira en nuestro territorio. "Desde luego, aquí hay una preciosa cultura española. Así que, aunque Barcelona no sea mi favorita, España sí lo es", apunta a la vez que el vídeo llega a su fin.