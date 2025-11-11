David Lloyd: «Nos gustaría tener un héroe como “V de Vendetta”, pero es una fantasía»

David Lloyd es indiscutiblemente uno de los grandes nombres del cómic. Solamente por haber dado forma con su lápiz a las palabras de Alan Moore en esa obra de arte llamada «V de Vendetta» ya logró alzarse como uno de los autores imprescindibles del noveno arte. Lloyd fue la pasada semana uno de los nombres más importantes dentro de la programación del Festival 42. Antes de marcharse de Barcelona, el artista habló con este diario.

Cuando ve la realidad de los tiempos que estamos viviendo y piensa en «V de Vendetta», ¿nuestra realidad es peor que la que encontramos en su cómic?

Absolutamente. Creo que es muy aterrador lo que está pasando ahora. Todos esos peores imaginarios que nos advertían están aquí ahora. Todas las peores imaginaciones que teníamos se están haciendo realidad. Y hay cosas que nunca imaginamos. Quiero decir que siempre podríamos haber imaginado que habría conflictos en la Europa del Este, en Asia, pero nunca creímos realmente que llegaría a democracias antiguas y establecidas. Uno no se lo espera. Trump y también esas ideologías de ultraderecha han afectado ahora a los países europeos. Es realmente aterrador y triste porque me gusta mucho América, he estado muchas veces y pensar que está siendo tomada por este tipo de cirugía en la política es muy triste.

¿Cree que necesitamos a un héroe anónimo como V?

Por supuesto que nos gustaría, pero era una fantasía. Todo el concepto es una fantasía. Lo que siempre recalco a la gente cuando hablan de eso es que V sólo estaba guiando a la gente. Él sólo guiaba. No iba a hacerlo él mismo. Quiero decir, él era el catalizador, por supuesto, pero su idea era hacer que la gente despertara. De eso se trataba todo esto. Él sólo estaba ahí fuera diciendo: «Por Dios, despierten, despierten». Y, básicamente, él los condujo a ese punto y, al final del cómic, no hay una conclusión. Todavía queda en manos de la gente y él se va, en cierto sentido, habiendo hecho lo que hizo. Es como si les hubiera dado suficiente libertad para que siguieran adelante. Y no sabemos si lo harán o no, o si simplemente terminarán cayendo ante otro idiota o yendo tras el hombre fuerte o la gente que va a cuidar de ellos. Ese es el gran problema. Alan [Moore] tenía mucha más fe en la gente que yo. Realmente él creía que se puede gestionar una sociedad con líneas anarquistas, una anarquía de gente cuidándose a sí misma en grupos, no en un área centralizada. Eso era lo que él siempre proponía porque creía que la gente, dada la oportunidad, podía cuidar de sí misma.

¿Usted compartía el punto de vista de Alan Moore?

Tengo una actitud completamente diferente. Creo que la gente es como ovejas y que siempre van a terminar siguiendo a alguien que les prometa algo. Es una situación clásica de vendedor de humo.

En los últimos días, hemos visto eso en Estados Unidos como la censura está atacando muchos libros.

Lo están haciendo en las escuelas y en todas partes. Es un poco como en «Fahrenheit 451». Ahora quieren suprimir ideas que no las quieren si son diferentes a las que el gobierno quiere promover o propagar. Es un concepto clásico autoritario y totalitario, ¿no? Y como digo, estamos hablando de democracias occidentales de larga tradición. Es simplemente asombroso. Ni siquiera sé cómo la gente apoyó a Trump después del ataque al Capitolio. Todavía me asombra. Creo que no conozco América. Simplemente cambió.

¿Cuáles son sus sentimientos cuando ve a gente con la máscara de V?

Es genial. La primera vez que la vi fue en una protesta contra la Cienciología. Y luego la vi crecer gradualmente. Esto fue después de que saliera la película, por supuesto, porque la máscara es en realidad «merchandising» de la película. Fue entonces cuando estuvo por todas partes durante un tiempo: Occupy, la Primavera Árabe... Pero no estoy seguro de que se vea tanto ahora. Luego Anonymous la adoptó y creo que por eso va a ser vista de una manera un poco más siniestra. Anonymous, en mi opinión, está intentando hacer lo mejor para cambiar las cosas y puede que no estén usando los medios más honorables para hacerlo, aunque la definición de honorable parece cambiar según qué gobierno.

¿Cómo recuerda su colaboración con Alan Moore?

Fue genial. Nos juntamos con la creencia común en una historia que no era sólo de aventuras regular sobre un justiciero, sino que significaba algo y que decía algo sobre las políticas de la época o sobre lo que estaba pasando. Alan es un gran escritor y nos llevamos muy bien. Me alegra mucho el efecto que ha tenido el cómic. La gente se me acerca en eventos y me dice literalmente con sinceridad, que les cambió la vida porque lo que decía trataba sobre la libertad y tener integridad. Eso es genial.

Hay muchos superhéroes en las tiendas especializadas de cómics. ¿V también podemos decir que lo es?

Es interesante porque en los primeros días sí que hicimos hincapié en hacerlo increíblemente fuerte e increíblemente diferente. En cierto sentido debería ser heroico sólo en un sentido porque fue un experimento que se benefició de los productos químicos que le inyectaron convirtiéndose en una especie de ser humano diferente. Pero lo que ocurrió después le dio otra dimensión diferente. No se puede olvidar que «V de Vendetta» nació como una serie. Comenzó en una revista que salía cada mes y sólo teníamos que hacer seis u ocho páginas. Eso era todo. Y Alan nunca escribía el guion del siguiente capítulo hasta que veía el arte de las páginas terminadas. Creo que cada episodio lo inspiraba a hacer el siguiente. Todo fue creciendo hasta ser más oscuro y realista. Fue entonces el mensaje surgió. No había, por nuestra parte, un gran plan al principio y en los primeros días todo se inventaba sobre la marcha, literalmente, porque Alan escribía muy despacio.