La Policía descarta a una de las investigadas en el asesinato de Helena Jubany

La Policía Nacional ha determinado que el ADN de Ana Isabel E., una de las investigadas hace 24 años por el asesinato de Helena Jubany en Sabadell, no coincide con los restos biológicos localizados en la ropa de la víctima. De esta manera, la principal sospecha que había motivado la reapertura "in extremis" de la causa el pasado mes de septiembre queda descartada. El informe, emitido por la Comisaría General de Policía Científica y notificado al Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell, zanja así una de las líneas de investigación que se mantenían abiertas en este caso, ocurrido en diciembre de 2001. La reapertura se produjo cuando faltaban apenas dos semanas para que la causa contra Ana Isabel E. prescribiera, lo que permitió practicar nuevas pruebas genéticas con tecnología avanzada no disponible en su momento.

Helena Jubany, de 27 años y bibliotecaria de profesión, fue arrojada al vacío desde la azotea de un patio interior en Sabadell. Su cuerpo apareció desnudo, semiinconsciente y con signos de quemaduras. Aunque el caso fue archivado provisionalmente en 2005 por falta de pruebas, la persistencia de su familia —representada por el abogado Benet Salellas— logró que se reabriera la investigación años después. En un comunicado, la familia de Helena Jubany ha valorado positivamente la realización de estas nuevas pruebas: "Consideramos que era necesario realizar este cotejo para resolver dudas, y agradecemos los medios empleados, así como la profesionalidad de la inspectora y la bióloga que llevaron a cabo los análisis".

Los últimos análisis de ADN realizados sobre las prendas de la víctima han vuelto a centrar la atención en tres amigos de Jubany, pertenecientes a la Unió Excursionista de Sabadell (UES), que ya fueron investigados en su día: Santiago L.P., Montserrat Careta —quien se suicidó en prisión— y Ana Isabel E.

Según los informes de la Unidad Central de Análisis Científicos de la Policía Nacional, fechados el 18 de agosto, en el jersey de Helena Jubany se localizaron restos de ADN de Santiago L.P., lo que ha motivado su citación para declarar como imputado el próximo 28 de noviembre.

Junto a estos restos, también se identificaron muestras biológicas correspondientes a una mujer. Tras descartarse que pertenecieran a Careta, la Fiscalía solicitó la reapertura del caso para cotejar el perfil de Ana Isabel E., aunque los resultados han concluido que tampoco existe coincidencia.

La investigación continúa ahora con Santiago L.P. como único imputado activo, en un caso que sigue abierto más de dos décadas después del crimen.