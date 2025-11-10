Reabren el caso del homicidio de una zapatera de Sabadell en 2007

El caso del presunto homicidio de la dependienta de una zapatería en Sabadell (Barcelona) el 28 de febrero de 2007 se ha reabierto 18 años después tras encontrar restos en la ropa de la víctima, vinculadas al único sospechoso del caso, que quedó en libertad por falta de pruebas.

Según ha avanzado 'Catalunya Ràdio' y confirman el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, la jueza del Juzgado de Instrucción 5 de Sabadell ha citado a declarar al hombre en calidad de investigado el próximo 26 de noviembre.

Hasta ahora, el principal indicio recabado por los Mossos era un informe lofoscópico que confirmó que una huella hallada en el monedero de la víctima --encontrado al lado del cuerpo-- era del detenido.

Además, en el cuello de la víctima, que murió por un traumatismo craneoencefálico y lesión por arma blanca, y que estaba estirada en el suelo, se encontró una moneda, "de lo que cabe deducir que la manipulación del monedero se realizó cuando la víctima ya estaba muerta".

No obstante, según el medio citado, ahora la policía catalana trabaja sobre la hipótesis del hallazgo de restos de hierro, cobalto y plomo, materiales vinculados con la profesión de lampista que ejercía el investigado.