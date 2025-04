Denuncian que el ayuntamiento socialista de la segunda mayor ciudad de Cataluña margina el castellano en beneficio del catalán

Ángel Escolano, presidente de la entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana (CCC), ha denunciado en la red social X (antes Twitter) que el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, cuyo alcalde es el socialista David Quirós, margina a la lengua castellana. No es la primera queja de este tipo en este Consistorio, siempre gobernada por el PSC.

Como ejemplo de la vulneración de derechos lingüísticos por parte de este consistorio Escolano explica un envío de documentación de carácter fiscal que ha recibido en su domicilio, que está solo en catalán. No es una excepción, dado que Escolano ya ha presentado varias denuncias, y las ha ganado, por la obsesión municipal de poner señales y otros elementos de comunicación, solo en catalán.

«¡Hola @LHAjuntament! Dice el Tribunal Constitucional que una lengua es oficial cuando es usada con normalidad por los poderes públicos para comunicarse con terceros. Me ha llegado «esto» a casa ¿Ha dejado de ser el castellano/español oficial en Hospitalet y no me he enterado?», ha difundido Escolano, informa el digital El Catalán.

Convivencia Cívica Catalana actúa en toda Cataluña. Por ejemplo, tienen en marcha una campaña para conseguir las firmas necesarias para que Sabino Arana deje de tener una calle en Barcelona, y se le ponga el nombre de «Miguel Ángel Blanco». Sabino Arana es el polémico fundador de PNV, y que escribió un buen número de escritos de tono racista y supremacista.