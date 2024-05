Despiden a un trabajador de un establecimiento de Terrassa (Barcelona) por hablar en castellano

En las redes sociales se ha dado a conocer la noticia de que un trabajador ha sido despedido de su empresa por utilizar el castellano. Ha sucedido en un establecimiento de Terrassa.

La clienta puso una queja en las reseñas de Google asegurando que no pudo pedir su consumición en catalán, y la empresa ha reaccionado despidiendo al trabajador.

Concretamente, la clienta destaca en su reseña que "nada contenta. No he probado los pasteles, La persona que me ha atendido lo ha hecho de muy malas maneras, ha dicho que estábamos en España y que no entiende el catalán. Lo he intentado tres veces, y nada. Me ha dicho que era andaluz y que no tenía la obligación de conocer nuestro idioma. He pedido el libro de reclamaciones y no han hecho caso. No pienso volver".

La respuesta de la dirección de la pastelería fue: "Sentimos mucho lo ocurrido. A veces estas cosas son difíciles de controlar desde la dirección, pero si que podemos tomar medidas, y lo hemos hecho (...) Como medida, hemos dado de baja al trabajador".