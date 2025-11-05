La imagen aérea de Barcelona que enamora a miles de usuarios en redes: “No hay ciudad como esta”

Una vista aérea del Eixample barcelonés ha cautivado a miles de usuarios en la red social X (antes Twitter), donde la cuenta World Scholar (@WorldScholar_), dedicada a compartir fotografías y vídeos de las bellezas del mundo, desde ciudades y monumentos hasta paisajes y obras arquitectónicas, publicó una imagen acompañada del mensaje: “No hay ciudad como Barcelona vista desde arriba”.

La fotografía, tomada desde gran altura, muestra con nitidez el Eixample en toda su perfección geométrica. La Avinguda Diagonal atraviesa la cuadrícula dividiéndola en dos, mientras que, en la parte inferior, se distingue la Sagrada Familia, rodeada por los parques que se abren ante sus fachadas.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. "Estoy de acuerdo", "¡Espectacular!" "Precisión de planificación", "Qué ciudad tan hermosa", escribieron decenas de usuarios. Todos en inglés. No en vano, World Scholar, que cuenta con casi 100.000 seguidores, tiene un público mayoritariamente internacional, lo que demuestra el enorme prestigio y admiración que Barcelona despierta fuera de España. La ciudad condal es, de hecho, la ciudad española más visitada, año tras año, y también una de las más visitadas de Europa, solo por detrás de Londres, París, Roma o Estambul.

El Eixample, símbolo de la perfección urbanística

Las reacciones de los usuarios apuntan, sobre todo, a la llamada “perfección urbanística” del Eixample, uno de los rasgos más característicos del paisaje barcelonés. Su trazado no es fruto del azar, sino de un proyecto visionario ideado en el siglo XIX por el ingeniero Ildefons Cerdà, autor del célebre Plan Cerdà.

A mediados del siglo XIX, las antiguas murallas que encerraban la ciudad se habían quedado pequeñas y asfixiaban su crecimiento. Cerdà propuso entonces un modelo de ciudad moderna, racional y saludable: una cuadrícula uniforme de manzanas octogonales con chaflanes en las esquinas, pensada para permitir una mejor ventilación, entrada de luz y circulación del tráfico. Su diseño incluía también amplias avenidas, espacios verdes y una distribución equitativa de servicios, buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Aunque buena parte de las aspiraciones sociales del ingeniero no llegaron a cumplirse del todo, su trazado se convirtió en un símbolo mundial del urbanismo moderno. Desde el aire, el Eixample parece un tablero perfecto.

Entre sus calles se levantan algunos de los mayores iconos del modernismo catalán, como la Casa Batlló, la Casa Milà (La Pedrera) o la propia Sagrada Familia, que se alza en el corazón del distrito como un faro espiritual y estético.

Sin embargo, cabe decir que el Eixample es el distrito barcelonés con más contaminación, con más cantidad de tráfico y con menos zonas verdes, algo que también le ha granjeado algunas críticas.