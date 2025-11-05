Los votantes de Aliança y Vox, los más propensos a teorías conspiranoicas

Más de la mitad de los votantes de Aliança Catalana (AC) y Vox tienen un pensamiento conspiracionista alto. Así lo revela una encuesta presentada ayer por el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que tiene como objetivo saber la opinión de los catalanes sobre cuestiones relacionadas con las confabulaciones y la posverdad.

El estudio, con un muestreo de 5.667 personas mayores de 16 años, revela que el 65% de los simpatizantes del partido de Sílvia Orriols muestran este tipo de creencia, mientras que en el de Ignacio Garriga un 55%. Por detrás, se sitúan los electorados del PP y Junts con un 40%; ERC se coloca cerca del 25%, PSC y CUP superan ligeramente el 20%; y Comuns se coloca cerca del 15%.

En el conjunto de la ciudadanía catalana, esta tendencia se extrapola al 33%, ya que «se piensa que hay realidades alternativas que están siendo sistemáticamente escondidas», según Joan Rodríguez, director del CEO.

Prueba de ello, es que la Organización Nacional de la Salud (ONU) es la única institución que los encuestados aprueban con una nota de 5,3 de media. No es el caso del Govern de la Generalitat de Cataluña (4,6), —a pesar de ser el órgano de gobierno mejor valorado— ni tampoco el del Gobierno (3,8) o las cámaras de representación de la soberanía popular: el Parlament cuenta con una confianza promedio de 4,5; el Congreso tiene un 3,5.

Como consecuencia, la encuesta del CEO demuestra que los catalanes dan un mayor apoyo a las instituciones catalanas, respecto a las estatales, aunque uno de cada tres ciudadanos tiene un nivel elevado de conspiracionismo.

Consumo de la información

El estudio también muestra que las personas afines a creencias conspiranoicas están más expuestas a noticias falsas. Sobre el consumo de información, la población de entre 16 y 49 años utiliza las redes sociales como principal medio para informarse.

Concretamente, el 81% de los jóvenes de 16 a 24 años y el 52% de la población de entre 35 y 49 años: el 80% de los encuestados piensa que las redes sociales difunden información falsa, así como los ‘influencers’, ‘youtubers’ o ‘streamers’ en un 75%.

Al respecto, un 79% de la población entiende que los medios censuran información importante para proteger intereses poderosos, al mismo tiempo que un 60% piensa que las agencias gubernamentales controlan a la población sin que esta lo sepa. En la misma línea, la encuesta expone que un 75% de los catalanes piensa que el Govern oculta información.

Salud

Respecto al conspiracionismo, esta creencia también se instala en otros ámbitos como el de la sanidad pública. En este sentido, hay un porcentaje de ciudadanos que consideran que las autoridades exageran el peligro de algunas enfermedades por intereses económicos: un 42% frente a un 35.

En concreto, sobre el Coronavirus un 25% de la población cree que fue creado en un laboratorio como arma biológica, mientras que un 26 cree que esta teoría es completamente falsa.

Por el contrario, seis de cada diez ciudadanos rechazan la creencia de que las vacunas tienen un efecto más negativo que positivo y que las empresas farmacéuticas lo ocultan (21%).