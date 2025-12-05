Detienen en Maçanet (Girona) a un hombre buscado por Interpol por defraudar casi un millón de euros

Maçanet de la Selva (Girona), 5 dic (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en la localidad gerundense de Maçanet de la Selva a un hombre investigado por varios delitos de estafa que ascendían a más de 740.000 euros y que se encontraba huido de la Justicia marroquí.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Según han informado este viernes fuentes del instituto armado, sobre él constaba una orden internacional de búsqueda y detención de la Interpol que incluía una solicitud de extradición emitida a inicios de 2024 por Marruecos, ya que estaba siendo investigado por varios delitos de estafa sobre pluralidad de víctimas residentes en ese país.

Tras detectarse la presencia de esta persona en España, la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Girona preparó un minucioso operativo policial que culminó el pasado día 26 de noviembre con la detención del sospechoso, de 38 años, con la colaboración de efectivos de la Policía Local de Maçanet de la Selva.

Los agentes de la Policía Judicial encargados de la investigación instruyeron las correspondientes diligencias policiales, que junto con el detenido fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid (Audiencia Nacional). EFE