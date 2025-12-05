La AEMET adelanta dónde hará mejor tiempo durante el Puente de la Constitución

El tiempo invernal de estos últimos días tiene las horas contadas. La masa de frío que hasta ahora dominaba la península se retira y da paso a un ambiente inusualmente suave para el Puente de Diciembre. Un anticiclón se impondrá sobre la Península y dejará temperaturas propias de la primaveras, con máximas que podrán alcanzar 20–25 grados, según adelanta el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Este viernes aún lloverá en zonas del norte y nevará en montañas por encima de los 1.200 metros, aunque la cota subirá durante el día. habrá vientos intensos en el este y en Baleares, y un fuerte temporal marítimo en Galicia con olas superiores a seis metros. "En estas condiciones, el peligro es importante y el mar puede arrastrar a personas que se sitúen en espigones, playas o acantilados, así que mucha precaución en este sentido", ha recalcado Del Campo.

El sábado continuará el temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico, con rachas muy fuertes de viento en el tercio norte. Aunque lloverá en Galicia y áreas montañosas del resto de la Península, el tiempo tenderá a estabilizarse y las temperaturas subirán, de forma acusada. En puntos del Cantábrico se superarán los 20ºC, mismo valor que se rondará en ciudades como Bilbao u Oviedo. En Alicante o Murcia se alcanzarán los 24 o 25ºC.

El domingo se impondrá el anticiclón y dejará cielos más despejados y temperaturas nocturnas algo más bajas en el interior peninsular, aunque no habrá heladas. Persistirán las lluvias en Galicia y se formarán bancos de niebla abundantes, extensos y densos de madrugada, que por la mañana causarán reducción de la visibilidad y por tanto podrán dificultar el tráfico. Las temperaturas diurnas no variarán demasiado, si acaso bajarán un poco, pero el ambiente seguirá siendo será suave para la época, especialmente en zonas costeras. Así, se llegará a 20ºC a orillas del Cantábrico y más de 23ºC en el Mediterráneo.

Dónde lloverá y dónde hará mejor tiempo

Por su parte, Meteored informa de que la “operación salida” estará marcada por lluvias dispersas en gran parte del país, especialmente en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia y la vertiente cantábrica. Las zonas costeras del Mediterráneo permanecerán mayormente estables, al margen de las lluvias, gracias al habitual efecto del viento de poniente. Entre sábado y lunes, un anticiclón dominará gran parte de España, acompañado de un ascenso generalizado de las temperaturas por la llegada de aire subtropical atlántico.

Las precipitaciones más destacadas se concentrarán en Galicia, León, Cantábrico occidental y zonas montañosas del interior; en Canarias, la calima ganará protagonismo. Las regiones con tiempo más estable y cálido serán Cataluña, Comunidad Valenciana, gran parte de Aragón, Baleares, Murcia, Andalucía y Canarias, donde se alcanzarán 20‑25 ºC en las horas centrales del día, sobre todo sábado y domingo.

Nuevos frentes la próxima semana

La próxima semana arrancará con tiempo estable en toda España. El portavoz de AEMET ha avanzado que el lunes sólo lloverá en el oeste de Galicia y no se descarta que el martes un frente avance algo más y deje precipitaciones en la mayor parte de la comunidad gallega, Asturias y en la provincia de León. De nuevo, se formarán abundantes bancos de niebla y de nubes bajas en el interior peninsular.

Las temperaturas, todavía suaves para la época, oscilarán entre un ligero descenso el lunes y un repunte el martes, antes de que a partir del miércoles la llegada de frentes quizás deje tiempo más lluvioso en la mitad oeste de la Península con unas temperaturas que bajarían y que darían lugar a heladas en zonas del norte y del centro del territorio.