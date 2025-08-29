Se dispara el tabaco de contrabando en Barcelona: de 800 cajetillas a 6.128 en un año

El decomiso de tabaco de contrabando que transita por Barcelona se ha disparado un 666 % en un año, al pasar de 800 cajetillas en 2024 a 6.128 en lo que va de 2025, con nuevas rutas, como la última descubierta: de Alemania a Barcelona en avión, para seguir en coche compartido hacia París.

Así lo ha advertido este viernes la Policía Nacional, tras su última operación contra el tabaco de contrabando, el pasado 22 de agosto, cuando descubrió que un hombre que había llegado al aeropuerto de El Prat, procedente de Fráncfort, en Alemania, quería transportar las 1.899 cajetillas que llevaba en dos maletas hacia la capital francesa, en un coche compartido.

Según la Policía Nacional, han constatado un "incremento exponencial" del contrabando de tabaco que transita por Barcelona, como lo corroboran los datos: en 2023 intervinieron 1.590 cajetillas; en 2024, 800, y en lo que llevamos de 2025 ya van 6.128.

En esta última operación, el tabaco de contrabando fue intervenido el pasado 22 de agosto por la tarde en la estación de autobuses de Barcelona Norte, donde el sospechoso, que había llegado por la mañana por vía aérea al aeropuerto de Barcelona procedente de Fráncfort, pretendía transportarlo hasta París utilizando una plataforma de viaje en coche compartido entre particulares.

Al ser sorprendido por los agentes de la Policía Nacional, el hombre se mostró nervioso, con respuestas vagas y contradictorias, ante lo que se registraron las maletas que llevaba, en las que localizaron e intervinieron un total de 1.899 cajetillas de tabaco de contrabando, sin ningún tipo de timbre ni sello fiscal.

Ante esta situación, el hombre fue denunciado ante el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria de Barcelona para abrir un proceso sancionador.