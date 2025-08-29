Grupo Hotusa amortiza anticipadamente la totalidad del préstamo concedido por la SEPI

Grupo Hotusa ha amortizado anticipadamente la totalidad del préstamo que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le concedió en 2021 tras devolver los últimos 56 millones del total de 241 millones de euros prestados, informa en un comunicado este viernes.

"Hoy, una vez amortizado el 100% de la ayuda, queremos reconocer públicamente la profesionalidad, dedicación y compromiso con los que SEPI y su equipo ha gestionado el proceso del préstamo concedido, que ha sido decisivo para que nuestra compañía pudiera mantener su ritmo habitual de actividad en un contexto extraordinariamente complejo", ha asegurado el presidente de la compañía hotelera, Amancio López.

Grupo Hotusa, con más de 47 años de historia, desarrolla su actividad en más de 130 países, posee una plantilla de más de 6.000 trabajadores y facturó, en 2024, más de 1.500 millones de euros.