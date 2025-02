Sánchez le condona el 22% de la deuda del FLA de Cataluña, más de lo previsto

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado que su partido ha llegado a un acuerdo con el Gobierno central para la condonación de un 22% de la deuda catalana del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) lo que, en términos de la deuda global de la Generalitat, representa un 19,9%.

En rueda de prensa este lunes, el dirigente republicano ha asegurado que se trata de una condonación de 17.104 millones de euros de una deuda "injusta, que no debería haber existido".

Se trata de una cantidad mayor de la prevista, pues ERC, hasta ahora, había exigido una condonación del 20% del FLA (15.000 millones de euros), y ese 2% adicional lo ha justificado diciendo que "somos muy buenos negociando".

"Es una cantidad equivalente a todo lo que el Govern de Cataluña se gasta anualmente o invierte anualmente en salud, educación, universidades e investigación", ha subrayado.

La cantidad representa unos 2.300 euros por persona y unos 9.200 euros por familia de cuadro miembros, ha dicho Junqueras. Además, dice, "solo en intereses el Govern se ahorra un total de 1.500 millones de euros, el equivalente a todo lo que la Generalitat pone en seguridad y policías, es decir, el presupuesto de la consejería de Interior".

Para Junqueras, el FLA corresponde a una injusticia porque en 2012 "el Gobierno del Partido Popular le concedió a Cataluña unos recursos en forma de crédito, con sus correspondientes intereses, cuando Cataluña realmente ya generaba por su propia cuenta todos esos recursos, es decir, el Estado le concedió a Cataluña algo que ya era suyo, pero encima con intereses, así que es un tema de justicia social y de justicia nacional".

"Para que no vuelva a pasar, hace falta establecer un sistema de financiación justo para Cataluña, es decir, un sistema de una Cataluña independiente", ha sentenciado el republicano.

La condonación se aprobará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el viernes, y luego tendrá que ser aprobada por el Congreso de los Diputados.

Junqueras saca pecho

Junqueras ha sacado pecho por el papel de su partido: "Estamos satisfechos porque nuestra capacidad de negociación una vez más se pone al servicio de nuestra sociedad".

Además, tal y como se ha explicado, el acuerdo llega en una semana en la que ERC le ha sacado al Gobierno acuerdos en materia de Rodalies, en el despliegue de la fibra óptica por toda Cataluña, y en el cierre de un plan de choque de promoción del catalán. "Llegar a buenos acuerdos es el camino", ha asegurado el presidente.

Igualmente, Junqueras ha asegurado que esto no significa que vayan a negociar los presupuestos durante 2025. "La prioridad de ERC es servir a Cataluña, y unos presupuestos no serían tan ambiciosos como Cataluña merece si antes no se cumplen los acuerdos de investidura, por lo tanto, no habrá negociación presupuestaria", aunque sí se ha mostrado abierto a "negociar sumplementos de crédito".