Erra, la alcaldesa de Vic, nueva presidenta del Parlament: reivindica a Forcadell, Puigdemont y el 1-O

El pleno del Parlament ha escogido este viernes a la vicepresidenta de Junts y alcaldesa en funciones de Vic (Barcelona), Anna Erra, como nueva presidenta de la institución en una votación secreta en una urna en que ha recabado los votos a favor de Junts y ERC.

Erra sustituye en el cargo a Laura Borràs, después de que la Mesa acordara retirarle el escaño por orden de la Junta Electoral Central (JEC) tras ser condenada por prevaricación y falsedad documental por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). De hecho, es la primera vez desde el restablecimiento de la institución, en 1980, que el pleno debe elegir a un nuevo presidente con la legislatura en curso.

Tras acceder al cargo, Erra ha pronunciado su primer discurso como presidenta del Parlament en el que ha reivindicado las figuras de las condenadas Laura Borràs y Carme Forcadell -"fue encarcelada injustamente por defender la soberanía de la Cámara", ha dicho sobre la sentencia del "procés"-, de Carles Puigdemont -"no es normal que haya dirigentes que no puedan volver"- e incluso ha revindicado el 1-O.

"Es fundamental hacer política para resolver este conflicto en base al respeto al derecho de la autodeterminación como fue el 1-O, es nuestra responsabilidad", ha asegurado sobre el referéndum ilegal de 2017.

Todo después de que Laura Borràs fuera cesada como presidenta de la Cámara de forma oficial la semana pasada, justo tras las elecciones municipales. La Mesa, encabezada por la republicana Alba Vergés, fulminó a la posconvergente en una reunión extraordinaria. En concreto, acató, hizo efectiva la orden de la Junta Electoral y le retiró su escaño, con lo que deja de ser diputada y presidenta de la institución.

Anna Erra no ha logrado una mayoría absoluta a favor de su investidura en el pleno de este viernes en primera ronda, con lo que se ha enfrentado a una segunda votación con la candidata del PSC, Assumpta Escarp, como rival. Aquí, le ha bastado con sumar más votos que su rival socialista para ocupar la presidencia de la Cámara a mitad de legislatura.

Megafonía independentista y catalanes autóctonos, una ex alcaldesa que colecciona polémicas

La nueva presidenta del Parlament no es una desconocida en el terreno político catalán. En febrero de 2020, la entonces a alcaldesa de Vic y diputada de Junts emplazó a los "catalanes autóctonos" a no cambiar de idioma ni empezar a usar el castellano "ante cualquier persona que por su aspecto físico o nombre no parece catalana".

La intervención de la diputada postconvergente iba dirigida a la titular de Cultura –y por extensión, responsable de la política lingüística del Ejecutivo–, Mariàngela Vilallonga, y trataba sobre la campaña "No me cambies la lengua", una iniciativa oficial de la Generalitat que insta a no cambiar de idioma ante los recién llegados para potenciar el aprendizaje del catalán.

También fue polémica su actuación en 2018 en Vic: el Ayuntamiento difundió cada día a través de megafonía una grabación a favor de la independencia y para denunciar el encarcelamiento y la huida al extranjero de los políticos y líderes soberanistas.

"No normalicemos una situación de excepcionalidad y de urgencia nacional. Recordemos cada día que todavía hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo: la independencia de Cataluña", decía el mensaje que se emitía justo después de las campanadas de las 20:00 horas.