Este es el destino de Cataluña que, según el 'New York Times', es imprescindible visitar en 2025

Cada año, el New York Times publica su esperada lista de los 52 lugares del mundo que recomienda visitar, un ranking que inspira a viajeros de todo el mundo a descubrir destinos emblemáticos, emergentes o simplemente irresistibles. En 2025, el diario estadounidense ha incluido un destino catalán: la abadía de Montserrat.

Este tesoro cultural, espiritual y natural de Cataluña, ha sido incluida en esta prestigiosa selección, que ocupa el puesto número 41 de la lista. "Las cumbres imponentes de la sierra de Montserrat, a una hora en el noroeste de Barcelona, se elevan hacia el cielo como dedos que invitan a peregrinos de todo el mundo", detalla el artículo del 'New York Times'.

Con su impresionante enclave en la montaña de Montserrat, su patrimonio histórico y artístico, y su conexión profunda con la espiritualidad, este destino no solo atrae a peregrinos religiosos, sino también a amantes de la naturaleza, la cultura y la aventura.

Montaña de Montserrat Dreamstime

La abadía, además, esta de celebración este año, ya que cumple 1.000 años, y precisamente de ello hace eco el artículo: "Este año hay una razón especial para visitar este lugar: el venerado monasterio benedictino, enclavado entre las escarpadas grietas de la montaña y hogar del querido santuario de la Virgen de Montserrat, conmemora su milenario".

El 'New York Times', además, habla de los actos para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat: "Los eventos incluyen un festival de música, actuaciones del corazón de niños de la Escolanía de Montserrat y una exhibición para recorrer la historia del monasterio", detalla el texto.

Auge del turismo internacional en Cataluña

La inclusión de la abadía de Montserrat en la lista de los 52 lugares a visitar del 'New York Times' no solo destaca el valor singular de este enclave, sino que también refleja el auge del turismo internacional en Cataluña. En los últimos años, la región se ha posicionado como un destino global, pero ya no solo con Barcelona como protagonista, sino con tesoros menos conocidos como Montserrat.

Este reconocimiento internacional no solo pone de relieve la riqueza de Montserrat, sino que consolida a Cataluña como una región que no deja de sorprender y enamorar a quienes la visitan. Así, en 2025, Cataluña no solo celebra un destino en las alturas, sino el auge de su posición en el mapa global del turismo.