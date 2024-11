Un falso abogado se fuga tras estafar más de un millón de euros a cientos de clientes

Un hombre que se hacía pasar por abogado habría estafado más de un millón de euros a cientos de personas con problemas económicos por toda España y se habría fugado con el dinero. Así lo recoge una querella que un bufete barcelonés ha presentado en la Audiencia Nacional representando a las víctimas. Son solo cuatro los estafados que se han atrevido a denunciar, pero los abogados han atendido a otros cincuenta afectados y creen que el total podría superar las 500.

El estafador se llama Manel Forés, y es propietario de una empresa de Barcelona llamada “Acaba con tu deuda”, que funciona como un despacho de abogados que ofrecía sus servicios a gente que no podía afrontar sus deudas bancarias. Lo que hacía la empresa era renegociar los créditos e hipotecas de estas personas con problemas económicos. Eran los deudores los que contactaban con la empresa intentando acogerse a la ley de la Segunda Oportunidad, aprobada en 2015 en España, que permite reestructurar deudas.

Para ello, el estafador pedía por adelantado entre 2000 y 3000euros. En total, habría recaudado 1,2 millones de euros, aunque todavía está por determinar tanto la cifra recaudada como el número de víctimas. Víctimas y extrabajadores denuncian que no se sabe nada de Forés desde hace un mes, y que se habría fugado con el dinero estafado.

El caso de Fernando

Entre las víctimas se encuentra Fernando, un jubilado, natural de Ferrol, que descubrió la empresa mientras buscaba información sobre la ley de Segunda Oportunidad. El jubilado tenía un crédito de 30.000 euros que no podía pagar: “Busqué por internet la ley de la Segunda Oportunidad y me llovió la publicidad. Contacté con dos o tres y la primera a contactar fue 'Acaba con tu deuda'. Me dijeron que lo resolverían rápidamente, en dos o tres meses. Que cuando acabara de pagar los 2.000 euros empezarían con los trámites”, afirma Fernando.

Una vez los pagó, desde el bufete le animaron a dejar de abonar las cuotas del crédito, pero el banco empezó a embargarle. El jubilado le pidió explicaciones a “Acaba con tu deuda”, quienes solo ofrecían excusas: “Cuando los contactaba, los abogados nunca estaban y siempre me decían que los problemas con los embargos era porque le había pasado por alto al abogado y que lo estaban tramitando”, explica.

Forés, denunciado por apropiación indebida y estafa continuada

Manel Forés, aunque interactuó con muchas personas, no era ni siquiera abogado. Se hacía pasar por director de un bufete pero todo su entramado estaba orientado a estafar a personas con situaciones económicas extremas. Ha sido el bufete de abogados de Joaquim Bages y Eloi Esmerats quienes han destapado la trama. Esmerats empezó a descubrir los casos cuando una extrabajadora de la empresa de Forés le envió su currículum para trabajar con él, explicando que llevaba cuatro meses sin cobrar y reconociendo que la empresa se dedicaba a engañar.

A partir de ahí, Esmerats empezó a investigar y contactó con decenas de víctimas. Además, al estafador se le ha relacionado con otras empresas de gestión de reparación de deudas para clientes de todo el Estado. Incluso había aparecido en televisión explicando su modelo de negocio. Por ello, se le ha acusado de apropiación indebida y de estafa continuada. Como sus víctimas están repartidas por toda España, y no solo en Barcelona o Cataluña, se le ha acusado ante la Audiencia Nacional.

Aunque ahora se encuentra en busca y captura, la gran duda es si se podrá recuperar el dinero de los estafados. Bages espera que puedan conseguirlo, pero reconoce que será difícil, pues la principal hipótesis manejada es que actualmente Forés se encuentra fugado fuera del país con todo el dinero estafado.