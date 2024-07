El Festival de Sitges homenajeará a Nick Frost y Corey Feldman

El actor y guionista británico Nick Frost y el actor estadounidense Corey Feldman se suman al ya anunciado Mike Flanagan como galardonados con el Premio Honorífico Máquina del Tiempo, que recibirán en la 57ª edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges, que tendrá lugar del 3 al 13 de octubre.

Frost, que empezó su carrera interpretativa en la serie 'Spaced', dio el salto a la fama a nivel internacional con 'Zombies Party' (2004), el inicio de la Trilogía del Cornetto de Edgar Wright, que coprotagonizó junto a Simon Pegg. El resto de las películas de la saga, 'Arma Fatal' (2007) y 'Bienvenidos al fin del mundo' (2013), sirvieron para encumbrarlo como uno de los actores británicos más hilarantes de los últimos tiempos, ha recordado este miércoles el director del Festival de Sitges, Ángel Sala.

En cuanto a Corey Feldman, el certamen quiere homenajear la carrera de uno de los actores clave del cine fantástico, con una carrera de casi cincuenta años, que incluye una veintena de grandes éxitos en taquilla en cada década. Su filmografía abarca desde los años 70 con 'Los pasajeros del tiempo' y el clásico de Disney 'Tod y Toby', pasando por los años 80 con 'Gremlins' y 'Jóvenes ocultos', los años 90 con 'Las Tortugas Ninja' o 'Maverick', y los 2000 con el título de culto 'The Birthday', de Eugenio Mira, y su reciente documental de producción propia 'My Truth'. En paralelo a una exitosa carrera musical, su trayectoria fílmica continúa con tres nuevas películas de inminente estreno, incluida la presentación de la restauración de 'The Birthday'.

También recibirán su Máquina del Tiempo en Sitges la actriz norteamericana Heather Langenkamp, protagonista de 'Pesadilla en Elm Street', y actriz en filmes de género como 'Star Trek Into Darkness' (2012) o 'Shocker' (1989); el director, guionista y productor estadounidense Fred Dekker; y el cineasta italiano Ovidio G. Assonitis.

El veterano actor italiano Fabio Testi recibirá en Sitges en octubre el Premio Nosferatu para reivindicar una larga carrera en el cine de género italiano desde finales de la década de los sesenta, transitando por el western, el policiaco, el 'giallo', con títulos como '¿Qué habéis hecho con Solange?' (1972), 'Revolver' (1973), 'Los cuatro del apocalipsis' (1975) y 'Luca el contrabandista' (1980) de Lucio Fulci o 'Tráfico de menores' (1978) de Alberto Negrín.

Courtney Gains y John Franklin, los legendarios Malachai e Isaac de 'Los chicos del maíz', una de las grandes sagas de terror de culto de las últimas décadas, son otros invitados desvelados hoy por el festival.

El festival ha anunciado asimismo una primera batería de títulos como 'Terrifier 3', de Damien Leone; 'Exhuma', de Jang Jae-hyun; 'Azrael', de E. L. Katz; 'El baño del diablo', de Severin Fiala & Veronika Franz o 'A Different Man', de Aaron Schimberg.

También pasarán por Sitges Quentin Dupieux ('The Second Act'); Carles Torrens con la esperada 'Apocalipsis Z: El principio del fin', adaptación de la novela homónima de Manuel Loureiro; Kiyoshi Kurosawa ('Cloud'); Soi Cheang ('Twilight of the Warriors: Walled In') o Pablo Hernando ('Una ballena').