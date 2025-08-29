Fin a las obras: la Ronda de Dalt de Barcelona recupera los tres carriles

Este verano las retenciones entre la salida 4 y la 6 en la Ronda de Dalt de Barcelona han sido casi diarias. Las obras que se han llevado a cabo en esa zona provocó que el 14 de julio se cerrase un carril en cada sentido de la Ronda de Dalt.

Sin embargo, hoy se ha recuperado la normalidad con la apertura, de nuevo, de los carriles cortados. De esta manera, el Ayuntamiento de Barcelona ha reabierto este tramo afectado por las obras casi una semana antes de lo previsto.

Las obras en este tramo servirán para cubrir la ronda entre el Instituto Vall Hebrón y la avenida de Vallcarca. Aunque todavía no han finalizado, el tramo restante no afectará a la circulación en las Rondas de Barcelona. Hasta ahora se ha construido la estructura del muro, las nuevas aceras y las dos salidas de emergencia.