La Generalitat de Cataluña no justifica el retraso en la vacunación de la covid-19 a la Policía Nacional y Guardia Civil

El ex conseller de Salud Josep Maria Argimon ha dicho al juez que lo investiga por la vacunación contra el covid-19 a policías y guardias civiles destinados en Cataluña que él no la habría suspendido, y ha añadido que, como secretario de Salud Pública que era entonces, no era parte de sus competencias.

Fuentes presentes en la declaración en el Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona han explicado que Argimon solo ha contestado a las preguntas de su abogada, Olga Tubau, respecto a la gestión de las vacunas a estos cuerpos policiales durante la pandemia, cuando dirigía la conselleria de Salud la ex consellera Alba Vergés.

Argimon ha dicho que en su cargo era responsable de que las vacunas llegaran a Cataluña, pero no participaba en la decisión del calendario de vacunación.

Esta causa parte de una querella de sindicatos policiales por los retrasos en la vacunación a estos cuerpos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) falló en diciembre de 2021 que el plan de vacunación de la Generalitat fue “discriminatorio” para los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña.

Este mismo juzgado ya citó a declarar como investigados a los entonces altos cargos de Salud Carmen Cabezas, Sara Manjón, Xavier Rodríguez y Adrià Comella, que achacaron los retrasos en la vacunación a que tardaron en recibir los censos de los agentes a vacunar, y también hicieron referencia a que la vacuna de AstraZeneca dejó de administrarse a menores de 60 años al detectar casos de trombosis.

Este jueves también ha declarado como investigado el ex secretario general de Salud Marc Ramentol, quien a preguntas del juez ha afirmado que la decisión de suspender la vacunación fue “colegiada”.

Ha justificado en criterios técnicos y científicos estas decisiones sobre el ritmo de la vacunación, que según las acusaciones comportaron hasta tres suspensiones de la administración de las vacunas para los policías y dos suspensiones para los guardias civiles.

El juez también ha preguntado a Ramentol si tiene conocimientos de epidemiología, y él ha contestado que tiene conocimientos médicos como internista del Hospital Vall d’Hebron.

En calidad de testigos han declarado el teniente coronel de la Guardia Civil responsable de la vacunación de Cataluña, Esteban Gómez, y el coordinador y responsable del proceso de vacunación de la Policía Nacional, Daniel Rapado.

Ambos han explicado que su persona de contacto en la Generalitat era el ex director de Servicios de Salud Xavier Rodríguez, también investigado en la causa.

Han coincidido en afirmar que recibieron explicaciones dispares al reclamar a la Generalitat por qué se suspendía la vacunación, como que no había vacunas o hubo un problema administrativo.

En abril de 2021, el TSJC dictó unas medidas cautelares a petición de los sindicatos Jupol y Jucil para que la Conselleria de Salud reanudara la vacunación contra el Covid-19 a policías y guardias civiles para que estuvieran vacunados en la misma proporción que los agentes de Mossos d’Esquadra, lo que la Generalitat acató.

Por estas vacunas también recibió una querella la entonces consellera Alba Vergés, que se envió al TSJC por su calidad de aforada, y el tribunal la inadmitió.