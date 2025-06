El Gobierno felicita a los traductores de la Conferencia de Presidentes y carga contra Díaz Ayuso

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha felicitado por su trabajo a los traductores que han interpretado a los presidentes autonómicos que han hablado en sus lenguas cooficiales, momento en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido de la reunión a modo de protesta.

"He felicitado el trabajo de los traductores de galego, euskera y catalá que hoy han hecho posible una Conferencia de Presidentes histórica", ha expresado el titular de Política Territorial en un mensaje en la red social X.

Para Torres, su trabajo ha representado la "pluralidad lingüística" de España y de la que el Gobierno se tiene "orgulloso como país". "Lejos de polémicas ficticias, ha sido un éxito", ha sostenido el también expresidente de Canarias.

Las declaraciones del dirigente socialista tienen lugar después de que Ayuso haya abandonado la Conferencia de Presidentes durante las intervenciones del lehendakari, Imanol Pradales, y del presidente de Cataluña, Salvador Illa, cuando han intervevenido en sus respectivas lenguas oficiales, el euskera y el catalán.

Tras salir del foro multilateral, Ayuso ha esperado en la puerta del Palacio de Pedralbes, a la vista de la prensa, hasta que han terminado los turnos de Pradales y de Illa, para incorporarse nuevamente a la reunión. En ese momento le tocaba hablar al presidente de Galicia, Alfonso Rueda, que ha hablado brevemente gallego.

Fuentes de la Xunta de Galicia han indicado que Rueda ha realizado una breve intervención en gallego reivindicando que en su tierra tienen una lengua propia de la que están muy orgullosos, aunque en un gesto de entenderse sin intermediarios con el resto de líderes autonómicos, ha pasado a hablar castellano, como ya avanzó este jueves que haría.

Otro presidente autonómico que ha utilizando otra lengua además del castellano ha sido el de Asturias, Adrián Barbón, que ha realizado parte de su intervención en asturiano en una "muestra de reconocimiento a esa lengua" que se habla "muchísimo" en esta tierra, según han explicado desde su ejecutivo.

A este se le suma la presidenta de Baleares, Marga Prohens, que ha hablado parcialmente en catalán durante su intervención. De hecho, el Govern se ha desmarcado de la decisión de Ayuso de abandonar la reunión cuando Pradales se ha dirigido al resto de autoridades presentes en euskera y mantenerse fuera mientras hablaba en catalán Salvador Illa, el presidente de Catalunya.

Rechazo a usar pinganillos

Ayuso ya mostró sus reticencias a ponerse un pinganillo e incluso amenazó con levantarse del órgano multilateral si no le hablan en castellano, después de que el Gobierno anunciara que por primera vez en este foro permitiría el uso de lenguas cooficiales con la ayuda de traductores.

"En lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes para hacer provincianismo con el secesionismo catalán, que es una corruptela que no pienso pagar", advirtió ayer en la Asamblea de Madrid.

Este viernes, en rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes, ha pedido "libertad para ser coherente", tras negarse a usar pinganillo, calificando este episodio como "una farsa".

Así, ha subrayado que le "encanta" Catalunya y defiende la "unidad de España por encima de todo", por ello, le "duele profundamente que se rompa a través de la lengua". "Muchas veces no se está utilizando el catalán como una riqueza, sino como un arma de división", ha asegurado Díaz Ayuso, a la vez que ha defendido que si se abordan cuestiones que afectan a todos, como la inmigración, no entiende por qué no lo abordan desde el idioma común.