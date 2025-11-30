Hallados otros ocho jabalíes muertos en la zona del brote de peste porcina, en Barcelona

Otros ocho jabalíes muertos han sido hallados en la misma zona de la sierra de Collserola (Barcelona) en la que esta semana han aparecido los cuerpos de seis animales de esta especie que murieron por peste porcina africana (PPA) seis animales de esta especie.

Fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación han informado a EFE de que en las últimas horas, y en el marco del dispositivo de control habilitado para frenar el avance del brote de la peste, se han encontrado los ocho cuerpos en el municipio de Cerdanyola del Vallès, animales a los que ahora se les hará un análisis para confirmar que han fallecido por PPA.

Este domingo, han indicado las mismas fuentes, se ha reforzado ese dispositivo, por lo que no se descarta que se encuentre algún otro animal muerto en la zona.