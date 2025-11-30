Un turista estalla contra Barcelona y los catalanes: "La gente es super vacía, súper arrogante y super tacaña"

Un vídeo de TikTok se ha convertido en viral y ha generado mucha polémica por las duras críticas hacia los barceloneses y catalanes. En el vídeo, el influencer que está de turismo en Barcelona asegura, sin tapujos, que muchos vecinos le han transmitido una sensación de frialdad y desinterés.

"La gente es súper vacía, súper arrogante y súper tacaña", afirma en el clip, donde añade que le parece "imposible" conocer a alguien en Barcelona con intención de establecer una relación seria. Según su testimonio, la actitud que encontró en la ciudad le resulta tan distante que compara la frialdad local con la de la Antártida.

El vídeo, que acompaña sus quejas señalando que "la ciudad es de mierda", ha generado una oleada de reacciones. Mientras algunos usuarios aceptan su queja y comentan haber sentido algo parecido, otros lamentan el tono generalizador y defienden que Barcelona es diversa, con barrios, personas y experiencias muy diferentes.

Mientras tanto, el autor del vídeo mantiene su postura: afirma que su intención no era difamar, sino compartir su experiencia personal. Pero deja claro que, por ahora, él no piensa recomendar Barcelona como destino para quien busque "amistades sinceras o relaciones estables".

El vídeo fue posteriormente eliminado, aunque este tweet recoge parte del clip.