Los grafitis cuestan a Renfe en Cataluña hasta 6,2 millones de euros

Los grafitis han costado a Renfe en Cataluña, entre enero y octubre de este año, 6,2 millones de euros entre labores de limpieza y costes indirectos, según el balance hecho público por la compañía ferroviaria este domingo.

El vandalismo por grafitis supone, señala la empresa, un problema en el servicio ferroviario ya que afecta a la prestación del servicio con "normalidad y confort".

Entre enero y el 31 de octubre de este año, los grafitis han costado 6,2 millones de euros, ha sido necesario limpiar 48.500 metros cuadrados de superficie y hacer frente a 822 actos vandálicos.

Renfe destaca que las inversiones en seguridad en Cataluña superan los 20 millones de euros. Además, el vandalismo que representan los grafitis acarrea pérdida de calidad de este servicio público porque se han registrado 590 días de inmovilización de material rodante, lo que supone retrasos y suspensiones de trenes.

Con todo, la compañía asegura que han reducido las incursiones de grafiteros gracias al refuerzo de seguridad en puntos considerados críticos y a las medidas previstas en un plan coordinado entre Renfe, Mossos d'Esquadra, Adif y Generalitat.

Los objetivos de Renfe contra el vandalismo en los años 2025 y 2026 pasan por activar dispositivos específicos de colaboración con los Mossos y otros cuerpos policiales e incorporar la sensibilización sobre el vandalismo y el incivismo al sistema educativo.

La compañía ferroviaria también pretende aumentar la presencia de mossos uniformados en las estaciones.

Además, Renfe asegura que ha instalado cámaras de vídeo análisis, hay más vigilantes de seguridad, más vigilancia con drones y recurren a las nuevas tecnologías para vigilar los trenes.