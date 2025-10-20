Acceso

Cataluña

Polémica

Illa celebra la propuesta de Sánchez sobre el cambio de hora para "sincronizar Europa con la gente"

El presidente español señala que en todas las encuestas, los españoles y los europeos opinan que están en contra de cambiar el horario

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la firma un protocolo para la gestión del patrimonio de la Entidad Estatal de Vivienda procedente de la Sareb, en el Palau de la Generalitat, a 17 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Este acuerdo regula cómo la Generalitat gestionará el patrimonio inmobiliario de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) en Cataluña. El objetivo es facilitar el uso social de estos inmuebles, i...
Salvador IllaDavid ZorrakinoEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Barcelona Creada:
Última actualización:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado la propuesta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este lunes ante el Consejo Europeo para acabar con el cambio de hora para "sincronizar Europa con la gente, no con el reloj".

"Des de Catalunya nos sumamos a la propuesta del Gobierno de España", ha asegurado en un mensaje publicado en la red social 'X' recogido por Europa Press a raíz del vídeo publicado por Sánchez donde defiende que el cambio de hora estacional ya no tiene sentido.

En el vídeo, el presidente español señala que en todas las encuestas, los españoles y los europeos opinan que están en contra de cambiar el horario: "¿Qué es la política útil? Bueno, pues la que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y los lleva a su legislación", ha sostenido.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas