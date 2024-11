Iniesta se convierte en copropietario de un equipo danés

El exfutbolista del Barcelona Andrés Iniesta se ha convertido en copropietario del Helsingør, un equipo de la tercera categoría del fútbol de Dinamarca, a través de su empresa "Never Say Never" (NSN), informaron este jueves varios medios daneses.

"Las metas son ver que el equipo mejora año tras año, que salen jugadores de la cantera, que a nivel de facilidades mejora y que la gente se pueda sentir orgullosa de su equipo", ha declarado Iniesta al canal danés TV2.

Iniesta ha visitado este jueves las instalaciones del club, situado a unos 90 kilómetros al norte de Copenhague, se reunió con el cuerpo técnico y los jugadores y mañana asistirá al partido de liga entre el equipo local y el Ishøj, el último antes del parón invernal en el fútbol danés.

NSN trabajaba ya desde hace unos meses como consultora del club, entrenado por el español Pep Alomar y que cuenta con varios jugadores de esa nacionalidad.

"Hemos entrado a trabajar con el Helsingør porque es un club muy interesante y con muy buenas instalaciones, mucha gente buena en torno al club y un potencial en la ciudad para convertirse en parte importante del fútbol danés", ha declarado Iniesta al periódico local "Helsingør Dagblad".

NSN ha adquirido una participación mayoritaria del club junto con la firma hispano-suiza Stoneweg, dirigida por Jaume Sabater, que viajó también a Dinamarca con el exjugador.

El Helsingør , que hace siete temporadas llegó a jugar un año en la Superliga (máxima categoría), ocupa la séptima plaza de un total de 12 equipos en la llamada Segunda División (tercera categoría).