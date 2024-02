Joe Thomas: «En Sao Paolo las élites le tienen miedo a los pobres»

Es uno de los grandes protagonistas del festival BCNegra que se celebra estos días en la capital catalana, con el género negro como telón de fondo. Joe Thomas presenta aquí «Brazilian Psycho» (Salamandra), la obra con la que cierra la tetralogía dedicada a las luces y las muchas sombras de la ciudad de Sao Paolo. El escrito habló ayer con este diario.

¿Por qué quiso escribir una tetralogía sobre la ciudad de Sao Paolo?

Se sitúa en Sao Paolo que es donde yo viví por espacio de diez años. Es una ciudad rica por su importancia tanto cultural como económica. Cuando estás en Sao Paolo tienes la sensación de poder porque estás dentro de una ciudad que está llena de energía, peroque al mismo tiempo conserva una cara oscura. En este sentido debo decirle que las instituciones sociales dan miedo, algo que se contrapone con la alegría de la ciudad. Sao Paolo, aunque algunos no lo vean así, es un gran motor de Sudamérica, en ella se acumula mucho poder y hay muchos contrastes, lo que da numerosas posibilidades para explorar los temas que quería tocar en la novela, estas historias de amor y relacionables para esta época.

¿La favela no es el problema sino la solución?

Sí. Esa es la cita de Marielle Franco con la que se abre la novela. En la favela queda muy clara la desigualdad. Estuve viviendo donde lo hacía el protagonista de mi libro, una zona con seguridad y con vallas de protección. Dentro de esa comunidad cerrada hay de todo y está al lado de Paraisópolis. Cada día cuando íbamos a trabajar pasábamos por allí y veíamos cómo despertaba esa favela, quién tomaba el autobús para ir lejos a trabajar... Así que eres testimonio de la vida, de las emociones, pero también ves los controles policiales y los agentes que hay con armas que hay en esa zona. Espero que la visión política que se destila de mi novela se vea suficientemente clara porque hay una desigualdad social muy patente. Hay también un miedo de las élites, de las clases medias, con respecto a estos pobres y eso temor perpetúa las desigualdades.

En «Brazilian Psycho» se recoge lo que es la corrupción, por ejemplo, con todo el tema de la Bolsa de Familia. Pese a todo, Lula fue perdonado y ha vuelto a la presidencia.

Precisamente esa es la gran pregunta que se expresa en la parte inicial de la novela. Hablo sobre esa realidad social y los intentos de Lula para beneficiar a una clase popular muy amplia. Ese programa mejoró la situación de miles de personas. Es cierto que también hubo trapicheos, algo que yo había creado para la novela hasta que descubrí que hubo delincuentes que aprovechar las grietas de ese programa para sus propios fines. Pensaba que había inventado algo, pero los delincuentes son más listos que yo. Respecto a la corrupción, mientras tenía lugar este programa Bolsa de Familia, el Gobierno se embarcó en el escándalo del Mensalao, esos sobornos que se pagaban a parlamentarios para que aprobaran las leyes.

¿Y el perdón?

Respecto al perdón, ha habido gobiernos populistas, no solo en Brasil sino en Estados Unidos o Reino Unido, que han subido poder y los populistas han sembrado la división. Me parece algo positivo que vuelva Lula después de Bolsonaro, pero hay mucha gente en el país que no ha perdona los escándalos de corrupción. En muchos casos, la naturaleza la política es generar unidad y eso es lo que ha intentado Lula. No quiero entrar en detalles porque no soy quién para darlos.

¿Es Bolsonaro un «Brazilian Psycho»?

Al principio de la novela se describen dos actos terriblemente violentos que se basan en dos hechos reales que se produjeron en la época en la que Bolsonaro llegó al poder. En la primera página del libro precisamente se habla de Bolsonaro como un «Brazilian Psycho» haciendo una alusión positiva a ese hecho. Creo que hay otras opciones de «Brazilian Psycho» y el lector puede elegir. El título hace referencia a la división que hay en el país, un problema que afecta a todo el país.