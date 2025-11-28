La jueza decreta prisión para el principal sospechoso del asesinato de Helena Jubany

Muy importante giro en la investigación por el asesinato de la joven bibliotecaria Helena Jubany en 2001. La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell ha ordenado el ingreso en prisión de Santiago Laiglesia, considerado como el principal sospechoso del caso. La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la familia Jubany, habían solicitado su ingreso inmediato en prisión. El motivo ha sido, según fuentes judiciales, el elevado riesgo de fuga del imputado.

Santiago Laiglesia había sido investigado hace 24 años por el asesinato de Jubany, pero finalmente fue exculpado por falta de pruebas. Sin embargo, recientes análisis de ADN encargados por la jueza lo incriminaron en el crimen, por lo que la magistrada reabrió la causa contra él.

Jubany, de 27 años de edad, fue asesinada el 2 de diciembre de 2001 en Sabadell tras ser arrojada al vacío desde la azotea de un patio interior, desnuda, semiinconsciente y con quemaduras en el cuerpo.