Sindicatos y patronal alcanzan un preacuerdo para el nuevo convenio del metal en Barcelona

CC.OO. de Catalunya, UGT de Catalunya y la patronal Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) han alcanzado un preacuerdo para renovar el convenio para el sector siderometalúrgico en la provincia de Barcelona, informa CC.OO. en un comunicado este viernes.

El acuerdo mejora "los salarios, los derechos y las condiciones laborales" de los trabajadores del sector, y el sindicato ha asegurado que incorpora, en sus palabras, gran parte de sus principales propuestas.

En concreto, los sueldos se incrementarán un 4% en 2025 --retroactivo desde el 1 de enero-- y un 3% tanto en 2026 como en 2027, y se ha acordado una cláusula de garantía salarial del 100% del IPC anual, y que durante las vacaciones se pagarán los pluses e incentivos habituales.

Además, se garantiza el complemento del 100% en los casos de accidente laboral con baja superior a 4 días y se consultará a la representación de los trabajadores la elección de la mutua.

La jornada laboral pasa de 1.750 horas anuales este año a 1.746 en 2026 y 1.742 en 2026, y se mantiene el permiso no recuperable de libre disposición de 12 horas, entre otros puntos.