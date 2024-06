Junts insiste en pactar con ERC y que el PSC sea "culpable de la repetición electoral"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha emplazado esta mañana al líder del PSC, Salvador Illa, a decidir si "colapsa" la investidura y lleva a Cataluña a una repetición electoral de la que, según Turull, serán "culpables" los socialistas. En la lógica posconvergente, este escenario sólo tendría cabida si el partido que lidera Carles Puigdemont logra un acuerdo con ERC, pues si los republicanos pactan por contra con el PSC, con quienes están formalmente negociando, no habrá nuevas urnas y sí un gobierno encabezado por Illa, todavía por determinar si en solitario o en coalición con republicanos y comunes, en forma de tripartito "progresista". "Confiamos en poder tener una mayoría más grande que la que puede ofrecer Salvador Illa, y a partir de ahí será él quien decida si colapsa o no colapsa la investidura y vamos a nuevas elecciones", ha subrayado Turull en una entrevista en Catalunya Ràdio, ninguneando las negociaciones entre ERC y PSC.

Para que el candidato de Junts pueda ser presidente de la Generalitat de nuevo, no obstante, necesitan la abstención de los socialistas, pues el independentismo ya no suma mayoría en el Parlament de Cataluña. Este apoyo aunque pasivo del PSC ha sido rechazado por Illa en múltiples ocasiones, promesa que Turull también coge con pinzas: "A Illa le hemos visto decir blanco y al día siguiente negro sólo por una llamada del PSOE, ya dijo que ni hablar de la amnistía, y con cierta petulancia, y la amnistía está, dijo que Cataluña no necesitaba las competencias en inmigración, y cuando llegamos a un acuerdo con el PSOE para que traspase de manera integral las competencias en inmigración, dice que sí", ha señalado el secretario general de Junts. Para Turull, la clave está en la unidad del independentismo, sin descartar una "lista unitaria" si hay comicios de nuevo y apelando al "acuerdo de la Mesa", que llevó al posconvergente Josep Rull a la presidencia y al secesionismo a obtener una mayoría en el órgano que no tiene en el conjunto del hemiciclo.