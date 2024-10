Leonardo Padura, nuestro hombre en La Habana

Si hay una voz autorizada para poder hablar hoy de La Habana esa es la Leonardo Padura quien ha sabido llevar a muchos lectores hasta la capital cubana solamente abriendo las páginas de algunas de sus novelas de la serie protagonizada por ese personaje mítico que es Mario Conde. Por eso parecía necesario que Padura ofreciera un libro dedicado a una ciudad que ha visto hacerse y deshacerse con el paso del tiempo. Eso es lo que encontramos en «Ir a La Habana», que acaba de publicar Tusquets y que el autor presentó ayer en Barcelona.

En un acto con medios, el editor Juan Cerezo explicó que con esta obra Leonardo Padura nos lleva «a una ciudad que ha vivido revolución y supervivencia. Este es un libro en el que se cuenta la ciudad a la par que la propia vida».

El autor de «El hombre que amaba los perros» o «Adiós, Hemingway» contó que este libro parte de uno anterior que vio la luz en los meses previos a la pandemia, de la mano de un sello cubano con sede en Panamá, esas cosas que tiene el mundo de la edición en la isla caribeña. A ello se le sumaba otro trabajo, basado en un conjunto de conversaciones radiofónicas en las que desglosaba sus impresiones habaneras. «Cuando Juan Cerezo recibió ese libro me dijo que le gustaba y se quedó mirando al infinito. Meses después me dijo que quería algo más. Me retó a escribir sobre mi propia relación con la ciudad», señaló Padura. De allí surgió el bucear en textos anteriores, una labor para la que contó con el concurso de su compañera Lucía López Coll.

De esta manera en «Ir a La Habana», que cuenta también con una imponente serie de fotografías de la ciudad captadas por la cámara de Carlos T. Cairo, ofrece una mirada aguda e inteligente de ese mundo que tan bien conoce Padura. «Cuando comencé a escribir, me di cuenta de que desde el niño que nació en un barrio de la periferia de la ciudad, conforme iba creciendo, me iba apropiando de nuevas partes de la ciudad», apuntó el narrador cubano. El volumen es, por tanto, «mi relación personal con la ciudad, pero también desde un punto de vista histórico y cultural, la del niño que va conociendo esa ciudad y la va escribiendo».

Padura, quien en la actualidad trabaja en un libro de ficción –«una historia de mi generación cubana, muy apocalíptica», como añadió– del que ya tiene un primer borrador y confía poder publicar el año que viene, comentó también algunos puntos de la conexión que Cuba ha tenido con Cataluña, especialmente «hay la leyenda negra de los negreros catalanes y el origen de la riqueza de la familia Güell, por ejemplo, pero había también negreros gaditanos, extremeños y gallegos, de los que no se habla, y al mismo tiempo había catalanes hábiles con el comercio».