La locura de las bolsas voladoras para caca de perro: solución viral que nadie quiere en Barcelona

¿Problemas con la caca de perro en la calle? Una foto que circula en redes sociales ha desatado risas (y algún que otro debate surrealista). Se trata de Float-A-Poo, un supuesto “sistema para la eliminación de desechos caninos” que promete acabar con la suciedad urbana haciendo que las bolsas… ¡salgan volando gracias al helio!

En la imagen, que se ha viralizado en X (antes Twitter), puede leerse el lema: “My portable helium gun sends dog waste up, up and away!” (“Mi pistola portátil de helio envía la caca de mi perro hacia el cielo... ¡y lejos!”). Como era de esperar, los comentarios no han tardado en estallar:

“Barcelona Dog Poop Problem Solved…”

“Esto requeriría que el dueño recogiera la mierda, así que tampoco va a funcionar, jajaja”.

“La caca sube al cielo y se convierte en estrellas”.

“Tiene que ser más grande para el truño gigante que es el dueño del perro”.

¿Es real o una broma?

Tranquilidad: todo apunta a que es una parodia y no un producto real. La imagen pertenece a una serie de cajas falsas pensadas como regalo humorístico, pero el concepto ha generado tanto revuelo que algunos ya se imaginan bolsas flotando sobre la Sagrada Família.

Varios usuarios han señalado lo evidente: “Dudo que a nadie le pareciera que tener mierdas flotando por la ciudad es la solución idónea”. Otros, con ironía, han pedido que la idea se implemente para “darle un toque estrellado al cielo barcelonés”.

El problema de las cacas en Barcelona sigue sobre la mesa

Más allá de la broma, el debate es real: Barcelona lleva años combatiendo la falta de civismo por los excrementos caninos en la vía pública. Las sanciones pueden alcanzar los 300 euros, y se han implantado medidas como el ADN canino para identificar a los infractores.

Pero está claro que, por ahora, las cacas seguirán en el suelo y no flotando por el cielo.