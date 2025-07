La Generalitat se prepara para los presupuestos de 2026 con ERC en pie de guerra

La Generalitat de Catalunya ha dado el primer paso para la elaboración de los presupuestos de 2026. Así lo ha anunciado este jueves el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que ha publicado la orden con las normas que regirán la elaboración de las nuevas cuentas, tras dos años sin poder aprobar presupuestos.

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha explicado en un apunte en LinkedIn que estas cuentas se preparan “en un contexto de retos globales ingentes y de gran incertidumbre internacional”, con alusiones a los conflictos bélicos y las tensiones comerciales. Aun así, ha defendido que Cataluña trabaja “en un escenario de nuevas oportunidades, optimizando los recursos públicos y desde el cumplimiento de las reglas fiscales”.

Romero ha apuntado que el posible alivio por la asunción de parte de la deuda catalana por parte del Estado, así como la aplicación de otros acuerdos políticos como el nuevo modelo de financiación, “permitirán incrementar el techo de gasto y las disponibilidades presupuestarias” de la Generalitat. Además, ha subrayado que estos presupuestos deben situar a Cataluña “entre las regiones punteras de Europa” y potenciar sectores estratégicos como las infraestructuras, la modernización productiva, la innovación, la transición verde y el buen gobierno.

Frenos políticos en el horizonte

Sin embargo, el escenario político complica notablemente la posibilidad de que el Govern del PSC consiga sacar adelante las cuentas de 2026. Apenas hace unos días, ERC, socio clave en anteriores presupuestos, amenazó al presidente Salvador Illa con no respaldar las futuras cuentas si no se atiende a la "literalidad" del acuerdo de investidura sobre la financiación singular propuesto para Cataluña. El texto presentado ha generado un profundo descontento tanto en ERC como en Junts, al no suponer, a su parecer, avances significativos en términos de soberanía fiscal.

Tampoco los comunes, aliados clave para la aprobación de los últimos suplementos de crédito, están satisfechos con las últimas decisiones del Ejecutivo. El anuncio de la ampliación del Aeropuerto del Prat provocó el rechazo frontal del grupo liderado por Jéssica Albiach, que considera que el proyecto choca con sus exigencias ecológicas y de sostenibilidad.

Con este escenario, Salvador Illa lo tendrá difícil para articular una mayoría que le permita aprobar unos nuevos presupuestos. Ni el clima político ni las alianzas tejidas en la investidura parecen garantizar, de momento, la estabilidad necesaria para sacarlos adelante.