En marcha un macrooperativo para desalojar un campamento ilegal en Barcelona

Esta mañana a primera hora, alrededor de las 7:30 horas, los Mossos d'Esquadra han iniciado un macrooperativo con el objetivo de desalojar un campamento ilegal situado en Mataró, Barcelona. El área ocupada es de unas 15 hectáreas.

La principal causa que motiva el desalojo, ordenado por el juzgado de instrucción número 1 de lo contencioso de Barcelona, es el "alto" riesgo de incendio de la zona. Además, el Ayuntmaiento de Mataró fue quien solicitó en primera instancia el desalojo, y la investigación está ahora bajo secreto de actuaciones.

Además, la policía local de Mataró ha asegurado que Benestar Social ha atendido a las personas en situación vulnerable y de emergencia habitacional.

En paralelo, el área central de delitos económicos de la división de investigación criminal (DIC) junto a la división de medio ambiente del cuerpo están llevando a cabo un dispositivo en la ciudad barcelonesa en paralelo al desalojo.