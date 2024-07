Marcos Isamat o la fuerza de la naturaleza a través del lápiz

Lo que en nosotros queda y pervive, el recuerdo de la naturaleza, de la vida que hemos visto ante nosotros son algunos de los principales elementos de la nueva obra del dibujante y doctor en genética molecular Marcos Isamat. Esas composiciones, algunas de ellas en gran formato, son las protagonistas de una exposición que acaba de abrir sus puertas en la Galería Santa & Cole de Barcelona y que puede verse hasta el próximo 10 de septiembre. «Todo pasa por la memoria. No me baso en la observación sino en el trabajo de la memoria porque lo que más me interesa es saber qué es lo que guardo», explicó Isamat ayer en conversación con este diario.

La muestra presenta medio centenar de obras, de las que veintisiete son nuevas. Todo ello combinando obra gráfica con original en lápiz. ¿Y por qué el lápiz como vehículo con el que expresarse artísticamente hablando? Isamat responde que esto obedece a que es «el medio en el que estoy más cómodo. He probado muchos registros y me falta alguno por probar, pero el lápiz me parece el medio más limpio, el que me permite dejar el dibujo para luego poder recuperarlo. Tiene mucha libertad». En este sentido, reconoce que se ha cometido la injusticia de definir al lápiz como «el hermano pobre. No reivindico nada, pero por alguna razón me interesa el dibujo en todos sus registros, aunque sea cómic. Me gusta la línea y la desaparición de la misma, que es como nos engaña el cerebro. Me gusta que en el dibujo se vea que es un dibujo, que aparezcan los errores si los hay».

Algunas de las composiciones que forman parte de la muestra surgieron durante los días en los que todos permanecimos encerrados en nuestras casas por la crisis sanitaria. Las impresionantes miradas al mar, entre otros paisajes reunidos en Santa & Cole, nacieron en el confinamiento. «No quiero accesorios ni ornamentos cuando dibujo el mar. Por eso no aparece ningún barco. Es como lo recuerdo», aseguró Marcos Isamat.

Igualmente sorprendentes son los paisajes en los que se entrevén las sombras de árboles, de una naturaleza que puede parecer paisaje a los ojos del espectador. «Juego con el horizonte con imágenes que son casi como sombras y que me ayudan a sintetizar lo que para mí es el paisaje», dijo sobre unas obras en las que encontramos lápiz, pero también grafito acuarelizado.

También resultan fascinantes un grupo de obras que, de nuevo con la naturaleza como eje principal, nos permiten ver encuentros a través de unas finas ramas de árbol. Es lo que, en palabras de Isamat, es un «esqueleto biológico».

La muestras nos permite ir a la raíz, al origen de todo con la ayuda de un lápiz perfectamente afilado desde muchos puntos de vista, no solamente el de un corte puramente artístico. Porque, como reflexiona el autor, «Busco las geometrías, simetrías, fugas o movimientos que definen al objeto dibujado, para permitir una visión tranquila y próxima». Solamente hay que acercarse a la galería para constatar que eso es así, que se puede decir mucho con la naturaleza a través del lápiz.