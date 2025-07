Una argentina residente en Barcelona se viraliza en TikTok contra los catalanes: “Son como los españoles, pero peores”

Barcelona vive una nueva polémica por catalanofobia después de que una joven argentina publicara en TikTok un alegato que muchos califican como discurso de odio. El vídeo, difundido por el perfil del medio Barcelona Secreta, se ha convertido en tendencia tras las declaraciones incendiarias de la mujer, que ha recibido miles de críticas en X (antes Twitter) y otras redes sociales.

En la grabación, la joven responde a la pregunta de qué barrios evita en Barcelona con una frase que ha desatado indignación: “Cuanto más catalán sea el barrio, más intento evitarlo”

Pero no se quedó ahí. La argentina, conocida en redes como @supercursi, añadió: “Todo lo que no sea español y catalán, me parece genial”, y aseguró que disfruta en zonas con alta diversidad cultural porque “hay gitanos” e inmigración.

Como colofón, lanzó el comentario más polémico: “Los catalanes son como los españoles, pero peores”, calificándolos incluso de “tacaños”.

Ola de críticas y denuncias por odio

Las reacciones no tardaron en llegar. Usuarios de distintas ideologías condenaron tanto las palabras de la mujer como la decisión de Barcelona Secreta de difundir el vídeo. Muchos pidieron que se denunciara por discurso de odio y xenofobia lingüística, mientras otros cuestionaban: “¿Por qué alguien que desprecia la cultura catalana vive en su capital?”

La Plataforma per la Llengua también intervino, calificando el vídeo como “intolerable” y denunciando que evitar barrios por hablar catalán no es una opinión, es odio. Además, exigieron al portal que deje de amplificar mensajes que atacan la lengua catalana y reclamaron más presencia del catalán en contenidos digitales.

El vídeo original fue eliminado, pero los fragmentos siguen circulando en redes, donde la etiqueta #Catalanofobia se ha convertido en tendencia con mensajes en Twitter como estos: