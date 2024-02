La memoria olvidada de Barcelona en la Biblioteca del Congreso

Vamos a viajar en estas líneas. El viaje que se propone, si usted lector o lectora tiene la paciencia de llegar hasta el final, es a una Barcelona que no existe, que ha quedado difuminada por el paso del tiempo. Afortunadamente podemos pasear por ella gracias a las fotografías, aunque estas imágenes están hoy guardadas a miles de kilómetros de la ciudad donde fueron tomadas. Y es que ese legado visual hoy forma parte de las colecciones de la Library of Congress, en Washington D. C.

Este diario ha podido consultar algunos de los materiales fotográficos depositados en esta institución y en aquellas otras que están en red con la Library of Congress, siempre con Barcelona como tema principal.

Las fotografías más antiguas depositadas en Washington nos remiten a finales del siglo XIX, hacia el año 1890. Son imágenes coloreadas fueron publicadas en 1905 por la Detroit Publishing Company. Esta firma editó una vista del Arco del Triunfo y el Palacio de Justicia cuando el monumento, siguiendo el modelo de su hermano parisino, llevaba dos años en pie. También, como muestra de exotismo y de cierta mirada de lo que era la España de ese momento, Detroit Publishing Company también se interesó por las corridas de toros que se celebraban en alguna de las tres plazas que tenía en ese momento la capital catalana en funcionamiento: la Barceloneta, la Monumental y las Arenas. La imagen guardada en Washington no permite identificar de qué cosos se trata. Tampoco conocemos al autor de ese reportaje.

El Arco de Triunfo a finales del siglo XIX Library of Congress

En el fondo hay algunas de las imágenes que el francés Jean Laurent capturó con su cámara en Barcelona. Laurent fue uno de los fotógrafos franceses más importantes establecidos en España durante el siglo XIX. Gracias a él podemos saber cómo era el puerto de Barcelona a hace unos 150 años. Laurent también estuvo en Martorell, como lo demuestra una fotografía del Pont del Diable de la que hay copia en la Library of Congress.

Una de las series más importantes en este fondo son las relacionadas con la American Stereoscopic Company. Hablamos de unas imágenes que, gracias a la visión binocular, es decir, la observación de fotografía desde dos puntos de vista, se podría lograr la tridimensionalidad, algo que tuvo un gran éxito en su tiempo. De esta forma podemos tener una imponente vista de Barcelona desde lo alto de la montaña del Tibidabo, con el Observatorio Fabra en un primer plano y la ciudad y el mar al fondo. También nos encontramos con unas Ramblas con el paseo central lleno de barceloneses y, a la derecha, un tranvía y varios coches de caballos. Bajando la Rambla, el fotógrafo contratado por la American Stereoscopic Company se perdió por el puerto y capturó el ambiente alrededor de la estatua de Colón, así como en la zona en la que atracaban los barcos.

Uno de los grandes fotógrafos de todos los tiempos, fundador e integrante de la agencia Magnum, fue David Seymour, también conocido por su célebre seudónimo de Chim. Compañero de Robert Capa y Gerda Taro, el estallido de la Guerra Civil lo pilló en Barcelona. Gracias a él, como se demuestra en los fondos de la biblioteca, tenemos algunas imágenes de la vida cotidiana de la capital catalana en ese momento, desde un vendedor de lotería a un centro para refugiados en Montjuïc pasando por el interior de una escuela.