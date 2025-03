"Es mentira que con el PSC haya vuelto la normalidad a Cataluña: son solo gestos"

Elda Mata (Barcelona, 1953) es presidenta de Societat Civil Catalana (SCC) desde marzo de 2022. Tras años de gobiernos nacionalistas y la llegada de Salvador Illa a la Generalitat, Elda defiende que su asociación es más necesaria que nunca pues «los derechos y las libertades de los catalanes se siguen conculcando, y el Govern está llevando a cabo la hoja de ruta de los nacionalistas por la puerta de atrás». Además, vuelve a recordar que, a pesar de los prejuicios, en Societat Civil cabe cualquier catalán, pues «no tenemos vinculación con ningún partido político».

Dicen en su página web que nacieron “para hacer frente al desafío secesionista”. ¿Ahora que el independentismo está, sobre el papel, más débil que nunca, cree que siguen teniendo sentido?

SCC nace en 2014, antes incluso del punto álgido de 2017, porque ya entonces percibíamos la deriva que tomaba el Govern de Artur Mas, heredero del proyecto de Jordi Pujol. Surgimos como una asociación cívica y cultural con el objetivo de fomentar la cohesión entre los catalanes y, sobre todo, de defender los derechos que nos reconoce el ordenamiento jurídico. En Cataluña, llevamos tanto tiempo viendo vulnerados esos derechos que parece que el único debate posible sea el del secesionismo. Si la crisis de 2017 hubiera sido un episodio aislado, superado ya con el tiempo, cabría preguntarse cuál es hoy la razón de ser de SCC. Pero nuestra misión va más allá: defendemos los derechos y valores que garantiza la Constitución, siempre con las personas en el centro. Creemos que los derechos pertenecen a las personas, no a las lenguas ni a los territorios. Mientras esos derechos sigan siendo vulnerados, SCC seguirá teniendo sentido. En los últimos tiempos, además, hemos visto cómo se ha erosionado la separación de poderes, un pilar esencial de cualquier democracia. Por ello, más que nunca, es imprescindible que la sociedad civil se organice para defender los derechos de todos, por encima de intereses partidistas.

¿Qué derechos se están conculcando?

En Cataluña sigue habiendo ciudadanos de primera y de segunda. La Generalitat considera el catalán como única lengua propia, y el sistema educativo está supeditado a una ideología que busca construir una Cataluña monolingüe, utilizando la lengua como herramienta política para cohesionar a una determinada tribu y olvidando los derechos de todos los españoles que vivimos en Cataluña. Uno de esos derechos fundamentales es el de poder utilizar el español en cualquier parte de España, así como la obligación de conocerlo, algo que en Cataluña no se cumple. Ni el principio de conjunción lingüística recogido en el Estatut y la Constitución se respeta: el español ha sido relegado y tratado como una lengua extranjera. Esta exclusión no es solo responsabilidad de los partidos nacionalistas que han gobernado históricamente, sino también de los actuales dirigentes, que han asumido y perpetuado su agenda. Podemos repetir que la normalidad ha vuelto a Cataluña, pero la realidad sigue siendo la misma. No ha cambiado nada con el PSC. Se siguen financiando con subvenciones las mismas plataformas que excluyen el español. Desde SCC, como entidad social y cultural, rechazamos la idea impuesta por la Generalitat de que la cultura catalana es únicamente en catalán. Es un despropósito renunciar a toda la cultura catalana escrita en español.

Entonces, ¿es falso lo que traslada Illa de que, con él, ha vuelto la normalidad constitucional y democrática a Cataluña?

Es falso. No vamos a conformarnos con la superficialidad de que unos gestos, que deberían haber sido siempre la norma para todos los presidentes de la Generalitat por pura lealtad institucional hacia el jefe del Estado y las instituciones estatales, nos impidan profundizar en una situación que es absolutamente anómala respecto a los derechos de todos los españoles que residimos en Cataluña. No estamos dispuestos a tragar con ello.

Es paradójico que el independentismo ahora está consiguiendo más cosas que cuando gobernaba

¿Qué lectura hacen de las cesiones de Gobierno y Generalitat al independentismo?

Desde luego es paradójico que el independentismo ahora está consiguiendo más cosas que cuando gobernaba. En las primeras elecciones en las que ganó un partido no nacionalista, Pascual Maragall, mucha gente pensó que cambiaría la situación al tener de presidente a alguien de un partido constitucionalista. Pues lo que hizo fue crear un tripartito en el que se cedió una serie de competencias a los nacionalistas y se compró la hoja de ruta, como ahora, a los nacionalistas. Desde la Transición ha habido cesiones continuas al nacionalismo por esa cortedad de miras de no tener un relato de España por parte de los diferentes presidentes del Gobierno. No se ha respetado la igualdad y solidaridad entre todos los españoles, y se ha pactado siempre con los nacionalistas. Pujol quiso acabar con la mili obligatoria para que los españoles no estuvieran unidos, pues ahí coincidían catalanes con andaluces. La hoja de ruta del nacionalismo está escrita desde el minuto uno con deslealtad y corrupción dirigida a construir una nación, por eso piden fronteras y control de inmigración. Además, a partir de 2017 los nacionalistas de Junts, ERC y Bildu se dan cuenta de que pueden vivir muy bien a costa de ordeñar al Gobierno, que necesita sus votos a cualquier precio para gobernar, aunque su hoja de ruta sea destruir España. Por eso el gobierno de España y de la Generalitat están implementando su hoja de ruta, que es la de la república autocrática de Cataluña, en la que no quieren al inmigrante hispanoamericano, porque habla español y, a lo mejor, no aprende catalán. Esa vulneración del estado de derecho está permitida por los gobiernos centrales. Los constitucionalistas tenemos una sensación de orfandad. Desde SCC decimos que no todo vale, y menos para mantenerse en el poder.

Nada ha cambiado respecto a la hoja de ruta de ERC y Junts cuando gobernaban en la Generalitat. No hay ninguna diferencia con lo que pasa ahora. Los gestos no pueden taparnos lo que hay debajo

Entonces, ¿nada ha cambiado desde que llegó el PSC a la Generalitat en verano?

En este sentido, el procés no ha muerto, sino que ha sido tapado bajo la pátina de normalidad, de que aquí no pasa nada, pero no hay nada que haya cambiado respecto a la hoja de ruta de ERC y Junts cuando gobernaban en la Generalitat. No hay ninguna diferencia con lo que pasa ahora. Los gestos no pueden taparnos lo que hay debajo, que es lo mismo.

Ningún partido político es amigo de la sociedad civil organizada que sea crítica con cualquier exceso con los derechos de los ciudadanos, y esto es válido tanto para la izquierda como para la derecha. Estamos acostumbrados a que los partidos intenten colonizar las entidades civiles.

Se definen como una “asociación transversal y plural y de ciudadanos de toda España". ¿Esto quiere decir que tienen gente del PSC entre sus filas?

Somos una asociación civil, no le preguntamos a nadie lo que vota. Entendemos que las personas que se sienten identificadas con SCC es porque se sienten identificadas con los postulados de mantener la defensa de derechos y de la Constitución. Sean del color que sean, son bienvenidos. Lo único de lo que estamos en contra es de la ideología nacionalista. En realidad, ningún partido político es amigo de la sociedad civil organizada que sea crítica con cualquier exceso con los derechos de los ciudadanos, y esto es válido tanto para la izquierda como para la derecha. Estamos acostumbrados a que los partidos intenten colonizar las entidades civiles, pero SCC se mantiene transversal, porque el espíritu crítico tiene que servir para todos, y no tenemos vinculación con ningún partido político.

¿Los partidos llamados constitucionalistas están plantando cara correctamente al independentismo?

Lo que veo más claro son los comunicados de SCC. Somos los más explícitos en cuanto a lo que debería ser el marco jurídico en Cataluña y en España. Cuando observo que en los ayuntamientos de Cataluña no se cumple con el ordenamiento jurídico respecto a los símbolos, me doy cuenta de que los partidos constitucionalistas no exigen que se respete dicho marco en lo que concierne a la simbología. No entiendo por qué deberíamos pensar que tienen un interés real en asegurar la presencia de España en toda Cataluña, si están dispuestos a permitir la cesión de los símbolos.

SCC es la acción popular en el Tribunal de Cuentas y en el Tribunal de Justicia de la UE en casos relacionados con la malversación del ‘procés’. ¿Cuáles son los principales argumentos que están presentando y qué expectativas tienen sobre el fallo?

Ejercemos la acción popular ante el Tribunal de Cuentas (TC). Lo que juzga el TC es que unas personas que ya fueron condenadas en 2019 cometieron delitos de índole contable, como malversación. No solo infringieron la Constitución, sino que lo hicieron utilizando dinero malversado, fondos que no estaban destinados para esos fines cuando se aprobaron los presupuestos. Exigimos que los responsables devuelvan el dinero a la Generalitat, ya que se usó para fines indebidos. La Fiscalía intentó minimizar el daño a los líderes procesistas pidiendo una cantidad menor a la que realmente habían gastado. Para que Sánchez pueda seguir gobernando, aprueba la ley de amnistía. SCC sostiene que la malversación no puede ser objeto de amnistía, y mantenemos la acusación de que deben devolver el dinero, que hemos contabilizado en cinco millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha dicho que antes de dictar sentencia, quiere consultar a una instancia superior, el TJUE. La Fiscalía opina que no es necesario, y que se debe amnistiar. Nosotros no estamos de acuerdo: el dinero debe ser restituido, ya que el ordenamiento común de la UE establece que la malversación no puede ser amnistiada. Por eso, hemos recurrido al TJUE, explicando que los procesistas usaron dinero público para el referéndum ilegal, es decir, malversaron fondos, y que la Fiscalía quiere amnistiar ese delito. Creemos que a finales de este año habrá sentencia, y será a favor nuestro.