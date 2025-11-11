Sucesos
Los Mossos activan un operativo contra una red de estafas inmobiliarias en Cataluña y Sevilla
La policía catalana prevé entradas, registros y "diversas detenciones"
Los Mossos d'Esquadra están llevando a cabo un dispositivo policial desde primera hora de este martes contra una red especializada en estafas financieras en el ámbito inmobiliario con vínculos en Cataluña y Sevilla.
En concreto, la policía catalana prevé entradas, registros y "diversas detenciones" en Rubí y Manresa (Barcelona), así como en la capital andaluza, según informa Europa Press.
Han añadido que la investigación está bajo secreto de actuaciones.
