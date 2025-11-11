Acceso

Cataluña

Sucesos

Los Mossos activan un operativo contra una red de estafas inmobiliarias en Cataluña y Sevilla

La policía catalana prevé entradas, registros y "diversas detenciones"

Los Mossos activan un operativo contra una red de estafas inmobiliarias en Cataluña y Sevilla
Los Mossos activan un operativo contra una red de estafas inmobiliarias en Cataluña y SevillaEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Barcelona Creada:
Última actualización:

Los Mossos d'Esquadra están llevando a cabo un dispositivo policial desde primera hora de este martes contra una red especializada en estafas financieras en el ámbito inmobiliario con vínculos en Cataluña y Sevilla.

En concreto, la policía catalana prevé entradas, registros y "diversas detenciones" en Rubí y Manresa (Barcelona), así como en la capital andaluza, según informa Europa Press.

Han añadido que la investigación está bajo secreto de actuaciones.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas