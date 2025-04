Mossos lanza el 'Pla Kanpai' para frenar la multirreincidencia en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han lanzado el 'Pla Kanpai', que en japonés significa 'vaciar el vaso', un plan integral y transversal que tiene como objetivo frenar el fenómeno de la multirreincidencia partiendo desde Barcelona para aplicarlo, en un futuro, en otros puntos del territorio.

Así lo ha anunciado el intendente Toni Rodríguez, coordinador de proyectos estratégicos en la prefectura de Mossos, que ha explicado que la nueva cúpula del cuerpo encargó "el estudio profundo de determinadas materias", entre ellas el fenómeno de la multirreincidencia, y de las reacciones que el sistema debe adoptar ante ellas, no sólo desde la perspectiva policial.

Una de las novedades de este plan es precisamente esta, que se aleja de una perspectiva meramente policial e interpela a todos los actores implicados, como la judicatura, la Fiscalía, los Servicios Sociales y de Salud, otros cuerpos policiales e incluso los medios de comunicación.

Además de la incorporación de estos actores, 'Kanpai' prevé una mayor presencia de efectivos de la Brigada Móvil (Brimo) y del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) como expertos en "táctica urbana, movimientos de masas, encapsulamientos y ocupación del espacio público", no sólo con su presencia en la calle, sino también en el estudio, conocimiento y acciones de inteligencia. De hecho, la inteligencia policial es uno de los pilares del nuevo plan, que tiene como propósito recopilar información sobre este fenómeno y mejorar el tratamiento y el análisis de datos, para que puedan ser operativizados y "perfilar mucho más", según Rodríguez.

Este plan también prevé una reorganización de los recursos, sin necesidad de aumentar el número de efectivos: "Tenemos recursos limitados, pero no quiere decir que sean insuficientes si los ordenamos bien", ha manifestado el intendente.

'Kanpai' ampliará y mejorará la lucha contra la multirreincidencia iniciada con el 'Pla Tremall', centrado en los delitos contra el patrimonio en Barcelona, y que fue bautizado como 'Pla Bakura' en la Región Policial Metropolitana Norte y 'Pla Brida' en la Región Policial Metropolitana Sur.

El comisario David Boneta ha anunciado que, en una primera fase, el plan se desplegará en Barcelona, Badalona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con especial incidencia en el transporte urbano y en el aeropuerto, y que tiene dos vertientes: una enfocada en la prevención y otra reactiva. Ahora, a las unidades de seguridad ciudadana, muy tensionadas en Barcelona, y los 'fura' (agentes de paisano), se incorporarán, además de Brimo y ARRO, policías locales de forma coordinada en los dispositivos que se desplieguen y también se mejorará la coordinación con Policía Nacional, que se incorpora con sus competencias de extranjería y documentación.

El intendente Rafa Tello ha añadido que Brimo y Arro se integrarán con más presencia en labores de seguridad ciudadana, realizando tareas operativas, para limitar las oportunidades y que no haya sensación de impunidad en la vía pública.

Todo esto también permitirá detectar antes a los itinerantes, grupos que se desplazan hasta Barcelona con motivo de un evento concreto con el objetivo de delinquir, y que actúan en una ventana de tiempo muy breve antes de irse.

Un sistema insuficiente

Rodríguez ha explicado que el fenómeno de la multirreincidencia es el resultado de un sistema "insuficiente" en su capacidad para disuadir, mediante el castigo, pero también para seducir, dando alternativas laborales para que el individuo en su libre determinación no se aparte de la senda de la legalidad.

Ha aclarado que no existe un único perfil de multirreincidente, diferenciando entre aquellos que actúan "por necesidad", porque han vivido en entornos marginales, y que habitualmente sufren una dependencia; un segundo bloque, que forman sujetos que no han tenido suerte y han decidido dedicarse al delito para subsistir y, por último, los profesionales, que han hecho de este fenómeno su 'modus vivendi' y que actúan de forma organizada.

"No es lo mismo el que actúa porque es toxicómano y el que es un profesional: hay una diferencia tan enorme que no podemos trabajarlo igual", ha remarcado Rodríguez sobre la importancia del tratamiento de datos y la inteligencia policial, y que ha aprovechado para aclarar que la relación entre inmigración y multirreincidencia no tiene ningún fundamento empírico, en sus palabras textuales.

También ha explicado que, además de los delitos contra el patrimonio, hay otro tipo de multirreincidencia que no es tan visible, pero que está ahí, como el tráfico de marihuana, la explotación comercial o delitos de blanqueo de capitales.

Con este análisis, Rodríguez ha explicado que Barcelona ha sido la ciudad elegida "a modo de laboratorio" para impulsar este plan, que se expandirá desde el área metropolitana, empezando por Badalona y L'Hospitalet, a otras zonas del territorio que también tienen focos de multirreincidencia.

Este será el punto de inicio porque en Barcelona, solo el año pasado, se detuvo a 452 multirreincidentes, que suman 8 detenciones de media --unas 3.600 en total-- y 20 hechos por cabeza, según los datos de Mossos d'Esquadra.