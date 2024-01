Nace el segundo bebé de una madre trasplantada de útero en España

"Es increíble que pasen de decirte que no puedes tener hijos y dos años después tienes un bebé que es tuyo. Yo le dije a Toño que si el quería tener hijos y una familia feliz, yo no era la indicada, pero no hay que dar nada por hecho, la vida te puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos", comenta muy ilusionada Maira Montes, que el pasado 2 de enero pudo ver cumplido su sueño de ser madre tras dar a luz a su hijo Manuel, algo que a priori resultaba imposible para ella al sufrir el síndrome de Rokitanski.

Éste supone un defecto congénito en el aparato reproductor femenino, por el cual las mujeres que lo sufren nacen sin útero ni trompas del falopio o uterinas. Por este motivo, la única posibilidad para Maira de parir a un bebé pasaba por un trasplante de útero, al cual se sometió el pasado 4 de abril de 2022 en el Hospital Clínic de Barcelona gracias a la donación del órgano por parte de su madre.

Tal y como señala el doctor Francisco Carmona, jefe del servicio de Ginecología del Hospital Clínic, "Maira estuvo dentro del útero que ahora está dentro suyo", señala el doctor , y gracias a ello ha podido dar a luz a su hijo Manuel, convirtiéndose así en la segunda mujer trasplantada de útero en España que es madre, después de que en marzo de 2023 tuviera lugar el primer caso, también en el Clínic, el único hospital español que ha realizado cirugía de trasplante de útero.

Intervención muy compleja

"Hemos conseguido un éxito del 100% y eso es absolutamente meritorio", destaca Carmon, quien asegura que "se trata de un cambio de paradigma. Hemos conseguido hacer cosas que antes eran impensables". Por su parte, el doctor Antonio Alcaraz, jefe del servicio de Urología y colider del trasplante junto al doctor Carmona, recuerda que "este tipo de intervención es de las más complejas que hay y hemos demostrado no una, sino dos veces, que somos capaces de hacerla con muy buenos resultados".

Y es que el útero es un órgano complejo que, a diferencia de otros que cuentan con venas visibles y bien establecidas, tiene una red de venas muy pequeñas y frágiles. Pese a que durante el embarazo, su vascularización se multiplica por 20, en situación normal esto no sucede, de manera que eso dificulta tremendamente el trasplante, que en esta ocasión se llevó a cabo con una modificación tecnológica con la que no se contó en el primero. Y es que esta vez, el equipo que participó en la intervención tuvo la posibilidad de disponer de un exoscopio, que consiste en una lente de gran aumento y alta definición de imagen, lo cual fue de gran ayuda en la cirugía de banco, momento en el que el útero está fuera del cuerpo y se prepara para poder ser transferido, y en el implante en cirugía abierta.

En cualquier caso, la intervención resultó, de nuevo, un éxito y transcurridos dos meses tras la misma, Maira tuvo ya su primera menstruación, de manera que unos meses después pudo someterse al proceso de fertilización, que culminó con el embarazo, el cual trascurrió con total normalidad. Así las cosas, en la semana 37 de la gestación y puesto que las mujeres trasplantadas de útero no pueden dar a luz de forma vaginal para no poner en riesgo tanto al órgano como al bebé, se le practicó una cesárea, que llevó a cabo el doctor Francesc Figueras, jefe del servicio de medicina maternofetal, y su equipo, gracias a la cual vino al mundo Manuel, con un peso de 2.900 kilos.

Validación del procedimiento

Como es habitual en estos casos, a los 4 días del parto, la madre, y el padre, Toño, pudieron regresar a casa con su bebé y ya tienen en mente la posibilidad de ir a por el segundo hijo. Así pues, el Clínic ha logrado hacer realidad el nacimiento del segundo bebé de una mujer trasplantada de útero en España, casi una década después de que tuviera lugar en Suecia el primer nacimiento tras una trasplante de útero de donante viva en el mundo, y de esta manera se acerca a cumplir el objetivo de un proyecto de investigación que puso en marcha hace 7 años y cuyo objetivo es el de validar la viabilidad de esta cirugía con la aprobación de cinco trasplantes en mujeres con síndrome de Rokitanski. En este proyecto participa un equipo multidisciplinar formado por un equipo de más de medio centenar de profesionales.