El 'mangaka' Naoki Urasawa será el invitado de honor del 30 Manga Barcelona y diseñará su cartel, tal y como ha desvelado la organización de la feria en una rueda de prensa este jueves en la que también ha revelado la presencia de artistas como Kamome Shirahama, Shinichi Ishizuka o Hiroshi Nagahama. Para celebrar el trigésimo aniversario del Manga Barcelona, el mayor evento de 'manganime' de España, la organización contará con Naoki Urasawa como invitado especial, quien también diseñará su cartel, que será presentado el diciembre. De este modo, el autor de 'MONSTER', '20th Century Boys', 'Pluto' y 'YAWARA!', tal y como han desvelado Meritxell Puig y Oriol Estrada, organizadores de la feria, estará presente todos los días del Manga Barcelona, que se celebra del 5 al 8 de diciembre en la Fira de Barcelona Gran Via.

A este nombre se suman los de los 'mangakas' (creadores de manga) Kamome Shirahama ('Atelier of Witch Hat'), Yuka Fujikawa ('Mushoku Tensei'), Aka Akasaka ('Oshi no Ko'), Mengo Yokoyari ('Oshi no Ko'), Shinichi Ishizuka ('Blue Giant'), Number 8 ('Blue Giant'), Juan Albarrán ('Matagi Gunner') y Agasawa Kocha ('Tú y yo somos polos opuestos'). La presencia de estos artistas se acompañará de una exposición de 'shikishi', las típicas láminas que se usan en el Japón para firmar autógrafos.

Oriol Estrada, asesor de contenidos de Manga Barcelona, ha declarado al respecto que este año era importante hacer un esfuerzo para tener en Barcelona el máximo número posible de autores y autoras de manga. "Siguen siendo nuestra prioridad por lo que respecta a invitados, y a pesar de que no siempre es fácil conseguir que vengan, en esta 30ª edición batiremos un récord absoluto de 'mangakas' presentes al Manga Barcelona", ha añadido Estrada.

En cuanto a los invitados relacionados con la animación japonesa, el Manga Barcelona contará con Hiroshi Nagahama (actualmente trabajando en la adaptación a anime de 'Uzumaki' de Junji Ito) y Sung-hoo Park y Yann Le Gall, profesionales que han trabajado en el anime de 'Jujutsu Kaisen' entre otras muchas obras. Para cerrar, por ahora, los invitados internacionales, la feria contará con una selección de músicos que interpretan conocidas canciones de anime, encabezados por Burnout Syndromes ('Haikyuu!!'), Maki Otsuki ('One Piece') y CODA ('JoJo's Bizarre Adventure').

La rueda de prensa también ha servido para presentar la nueva mascota del Manga Barcelona, que se estrena para este 30 cumpleaños. Se trata de Onachan, una creación del autor Carles Dalmau que, inspirándose en las mascotas japonesas, presenta un divertido personaje que luce una bandana muy típica japonesa combinada con la imagen de la baldosa de la flor de Barcelona. Meritxell Puig ha explicado que "Onachan nace en el mar de Barcelona, de donde viene su nombre. El mar es un elemento que tienen en común Barcelona y el archipiélago japonés. Una de tantas cosas que nos unen con la cultura japonesa".

En cuanto al Auditorio Manga Barcelona, espacio donde se proyectan diferentes películas y series de anime, por ahora se han confirmado las proyecciones de 'Blue Giant' y la nueva película de 'Detectiu Conan: The Million Dollar Pentagram', que se proyectará en catalán. Sin tener todavía una fecha definida, la organización ha asegurado también que las entradas saldrán a la venta a finales de julio, ya que la agenda de algunos de los artistas aún está por definir.