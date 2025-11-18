La nueva medida antiokupas en Cataluña: un pueblo prohíbe llenar garrafas de agua en las fuentes públicas

El Ayuntamiento de Martorell, municipio ubicado en la provincia de Barcelona, ha incorporado una medida radical contra la ocupación ilegal en el pueblo: ha prohibido llenar garrafas, botellas u otros recipientes en las fuentes públicas del municipio.

Según el consistorio, esta práctica se había vuelto habitual en algunas zonas del pueblo. La ordenanza, que ya ha generado polémica, contempla sanciones que pueden ir desde los 100 hasta los 750 euros para quienes incumplan la norma.

Por su lado, el alcalde ha defendido, en declaraciones a 3CAT y la Cadena Ser, que esta regulación pretende "ordenar el espacio público" y evitar usos indebidos de las fuentes. Sin embargo, diversas entidades sociales han acusado al ejecutivo municipal de intentar "dificultar la vida de personas vulnerables", especialmente colectivos en situación de ocupación de viviendas.

En este sentido, las organizaciones sociales han advertido que la polémica ordenanza puede sentar un "precedente peligroso" y han pedido su retirada inmediata. Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene la medida y asegura que forma parte de un plan más amplio para "garantizar la convivencia" en el municipio.