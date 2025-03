El número exacto de pollos y gallinas que puedo criar para autoconsumo en Cataluña tras los límites de la Generalitat

En la actualidad, la convivencia con los animales se ha vuelto una práctica de lo más común en todos los hogares españoles. Perros, gatos, hámsteres, peces... estos fieles compañeros son considerados un miembro más de la familia, con los cuales se llegan a padecer sentimientos de cariño, amistad y amor. Estos son algunos de los ejemplos más clásicos que se vienen a la cabeza cuando se piensa en estos animales, pero no hay que dejar de lado a los que están presentes en el sector de la ganadería.

Las vacas, ovejas, cabras, cerdos o las aves son varios de los integrantes del colectivo perteneciente a la explotación pecuaria, de los cuales se pueden obtener carne, leche, cuero o lana, entre varios otros productos. No obstante, aquella producción que posiblemente genera la mayor demanda de todas es la de los huevos. Este es uno de los alimentos a los que más recurren seres humanos debido a todas las propiedades que puede ofrecer para el organismo, como pueden ser las proteínas o los lípidos.

En este sentido, existen varios ejemplares que son muy consumidos por el público, pero hay uno que se diferencia muy notablemente de todos los demás, y son aquellos que aovan las gallinas. Estos animales, los cuales poseen la ventaja de ser de menor tamaño y de ofrecer una producción de lo más eficiente, hacen que quienes los críen tengan dos opciones: o bien comercializar el alimento resultante, o bien recurrir al consumo propio.

¿Por qué las gallinas ponen un solo huevo al día? Pixabay

¿Qué es una explotación de autoconsumo?

Se conoce por explotación avícola de autoconsumo a aquella actividad que se enfoca en criar y cuidar aves, como los pollos y las gallinas, teniendo como objetivo cubrir las necesidades alimenticias de una persona o una familia. Por tanto, en vez de comercializar el producto, se destina al consumo propio. Esta práctica está reglada por ley y existe un límite con respecto al número de animales que se pueden tener en los corrales de uso autónomo.

Según la Generalitat, este autoconsumo está reglado por el Decreto 40/2014 del 25 de marzo, de ordenación de las explotaciones ganaderas, el cual obliga a cumplir con unas condiciones parala tenencia de un número reducidode aves de corral por parte de quienes destinen la producción de la carne y los huevos para su uso particular y familiar. Por tanto, queda totalmente prohibida la comercialización de estos alimentos si se opta por recurrir a esta forma de explotación. En caso de sí hacerlo, primero se dará una advertencia a quienes no cumplan con esta norma, ya que no supone ningún riesgo alimentario, y, en caso de repetirse, se abrirá un expediente sancionador. Además, estos animales deberán de ser adquiridos en establecimientos adscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), al igual que las granjas destinadas al uso independiente.

¿Cuántas gallinas puedo tener para mi autoconsumo en Cataluña?

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha sido clara sobre el máximo de aves que se podrán tener en los corrales de autoconsumo y de uso familiar, y la sentencia ha sido que no se podrán superar las 30 gallinas ponedoras de huevos ni los 50 pollos de capacidad, aparte de estar en la obligatoriedad de cumplir con unos requisitos mínimos de sanidad animal y de garantizar la ausencia del peligro en los alimentos que puedan perjudicar al organismo de aquellos que los injieran.

¿Qué es lo que más se produce en Cataluña?

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las producciones agrarias más significativas en la Comunidad Autónoma de Cataluña son las siguientes: "el porcino, la fruta fresca, la avicultura de carne, el vacuno de carne, los cereales, la horticultura, la vinicultura, la leche y los huevos".