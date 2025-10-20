¿Palamós o Palamós i Sant Joan? Los vecinos votarán el nombre de su pueblo

Los vecinos de Palamós votarán el próximo 23 de noviembre en una consulta popular si cambiar o no el nombre de su municipio. El cambio de nombre es una aspiración histórica de los vecinos de Sant Joan, que quieren que se les reconozca su identidad en el nombre del municipio.

Sant Joan fue un municipio independiente hasta 1942, cuando fue anexionado a Palamós. Desde entonces, reclaman los vecinos, Sant Joan perdió su identidad. Los vecinos, encabezados por el portavoz de una asociación local, Carles Sala, quieren devolver la identidad administrativa a Sant Joan.

Todos los vecinos mayores de 16 años que estén empadronados en Palamós podrán participar en la consulta popular, que será presencial y en la que se estima una participación de unas 16.000 personas.

En caso de que el 'SÍ' sea la opción mayoritaria, desde el Ayuntamiento aseguran que el proceso no será rápido: habrá que modificar el logotipo, el escudo y obtener la aprobación del Institut d’Estudis Catalans. Por contra, si gana el 'NO', el grupo de trabajo municipal seguirá activo para reforzar la identidad compartida, ya que el Ayuntamiento ya usa de forma simbólica la doble denominación y los dos campanarios como representación común.