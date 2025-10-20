Una argentina en Barcelona: "Esto es lo mínimo que debes hacer por respeto si te mudas a Cataluña"

Cintia Oliva, conocida en TikTok como @cintiaintegral, celebra ocho meses desde que se mudó a Cataluña. En sus últimos vídeos, ha compartido su experiencia aprendiendo catalán y reflexiona sobre lo que considera una muestra mínima de respeto hacia la región que la ha recibido.

"Yo sé que parece jeringoso chino o hasta un idioma inventado, pero te juro que le estoy poniendo ganas, llevo cinco clases. Tenedme paciencia", comenta.

Más allá de su experiencia personal, Cintia aborda un tema que genera debate entre los argentinos que viven en Cataluña: aprender catalán. "¿Cuántos argentinos que viven en Cataluña hablan catalán? Creo que con una sola mano te los cuento, afirma. Para ella, aprender la lengua no es solo un ejercicio académico: es una muestra de respeto y agradecimiento hacia la comunidad que la ha recibido con los brazos abiertos.

"Si uno emigra y se radica puntualmente en Cataluña, lo mínimo que podemos hacer es entender y estudiar el catalán, como símbolo de respeto a esta tierra y a su gente", asegura.

Cintia reconoce que para muchos argentinos esto puede resultar incómodo. "Decís: 'Vengo a esta tierra que habla como yo español' y pensás: 'Ah, tengo que estudiar algo más'. Pues sí, si querés sentirte más en casa y adaptarte mejor, estudiar catalán es necesario", concluye.